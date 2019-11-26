С Дамиром Рыспаевым и 18-летним бомбардирами. Как клуб-новичок из Казахстана бьется за плей-офф

Урожайная серия последних игр «Номада» принесла команде продвижение по таблице: в восьми домашних встречах одержаны четыре победы (одна — по буллитам). В других четырех матчах соперникам лишь дважды удалось уйти со льда без потери очков.

В сводной таблице Лиги «Номад» на 27-м месте с 26 баллами — от идущего на 16 позиции «Горняка» Учалы отставание в четыре победы (или восемь очков). И соперник стабильностью не отличается — проиграл последние четыре матча из пяти.

В «Барыс» на выездную серию приглашены ведущие ударные силы столичной команды: Дмитрий Гурков (7+10) и Кирилл Панюков (2+7). Также в группе бомбардиров — Валерий Гурин (2+12) и Валентин Разумняк (8+2). Девять очков в составе «Номада» у Талгата Жайлауова (2+7).

Есть еще несколько молодых игроков, которым по 18−20 лет и которые еще недавно блистали в «Снежных Барсах», — это Диас Гусейнов, Батырлан Муратов, Максим Мусоров и Артур Гатиятов. Вместе с ними братья Данияры, которые также прошли школу в МХЛ, — Самат и Саян.

Семь встреч за «Номад» провел Дамир Рыспаев. 25-летний игрок всего два раза бросил по воротам, но играет в среднем около девяти минут. Те же девять минут Дамир набрал штрафным временем.

Сможет ли такая команда квалифицироваться в плей-офф? Шансы еще есть. А если «Барыс» будет отсылать своих исполнителей для игровой практики, то они лишь возрастут. Разница в очках между соперниками небольшая, и «Номад» даже таким составом, который постоянно меняется, может пройти дальше.