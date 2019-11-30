Молодечненское «Динамо» победило «Юность» в ЧБ по хоккею
В одном из ключевых поединков дня в чемпионате страны по хоккею молодечненское «Динамо» сломило сопротивление «Юности» — 3:2 (по буллитам).
В одном из ключевых поединков дня в чемпионате страны по хоккею молодечненское «Динамо» сломило сопротивление «Юности» — 3:2 (по буллитам).
Год назад эти соперники пересеклись в полуфинале
Действующий чемпион, ведущий с «Неманом» ожесточенную борьбу за первое место в таблице, с первых же минут принялся показывать серьезность своих намерений — и уже на 7-й минуте Евгений Ногачев открыл счет.
Такое развитие событий не смутило динамовцев — и вскоре они повернули течение матча вспять, забросив две шайбы за несколько минут: на 14-й отличился Никита Устиненко, а на 17-й — Руслан Журня. Причем вторая шайба была заброшена, когда дружина из Молодечно играла в численном меньшинстве.
Счет 2:1 долгое время не менялся. Но на 48-й минуте Всеволод Кашкар все же восстановил равновесие, переведя выяснение отношений за пределы основного времени.
В овертайме соперники не забрасывали. А в серии буллитов несколько более удачливыми оказались игроки «Динамо-Молодечно».
Также сегодня в чемпионате Беларуси состоялись еще два матча. Гродненский «Неман» на своем льду не оставил шансов жлобинскому «Металлургу» — 5:1. А «Шахтер» в Солигорске обыграл «Гомель» — 2:1
Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. «Неман» — 64 очка (30 матчей), 2. «Юность» — 62 (30), 3. «Шахтер» — 54 (30), 4. «Динамо-Молодечно» — 50 (30), 5. «Гомель» — 41 (30), 6. «Металлург» — 34 (30), 7. «Могилев» — 31 (28), 8. «Лида» — 18 (28).