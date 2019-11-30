Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
01
Хоккей. НХЛ
23:00
Монреаль Канадиенс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
1.12
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
1.12
Торонто Мэйпл Ливз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
1.12
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
1.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
1.12
Флорида Пантерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
1.12
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. КХЛ
17:30
Динамо Р
СКА
35
Хоккей. НХЛ
1.12
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
1.12
Сент-Луис Блюз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
1.12
Колорадо Эвеланш
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Салават Юлаев
10
Хоккей. НХЛ
1.12
Лос-Анджелес Кингз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
1.12
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Спартак
50
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
Авангард
ОТ
32
Все события
Фоторепортажи
42Емельяненко и Кокляев обнимались, Запашный примерял пояс, Джиган пел. Фото «главного боя года»
46Гончаренко рулит командой по телефону, болельщики и игроки ЦСКА отмечают День матери: лучшие фото
22:09 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Молодечненское «Динамо» победило «Юность» в ЧБ по хоккею

В одном из ключевых поединков дня в чемпионате страны по хоккею молодечненское «Динамо» сломило сопротивление «Юности» — 3:2 (по буллитам).

Наверх
Источник: СБ - Беларусь сегодня

Год назад эти соперники пересеклись в полуфинале плей-офф. И сейчас они также сражаются за самые высокие места. В Молодечно ожидался бескомпромиссный поединок. И таковым он и получился.

Действующий чемпион, ведущий с «Неманом» ожесточенную борьбу за первое место в таблице, с первых же минут принялся показывать серьезность своих намерений — и уже на 7-й минуте Евгений Ногачев открыл счет.

Такое развитие событий не смутило динамовцев — и вскоре они повернули течение матча вспять, забросив две шайбы за несколько минут: на 14-й отличился Никита Устиненко, а на 17-й — Руслан Журня. Причем вторая шайба была заброшена, когда дружина из Молодечно играла в численном меньшинстве.

Счет 2:1 долгое время не менялся. Но на 48-й минуте Всеволод Кашкар все же восстановил равновесие, переведя выяснение отношений за пределы основного времени.

В овертайме соперники не забрасывали. А в серии буллитов несколько более удачливыми оказались игроки «Динамо-Молодечно».

Также сегодня в чемпионате Беларуси состоялись еще два матча. Гродненский «Неман» на своем льду не оставил шансов жлобинскому «Металлургу» — 5:1. А «Шахтер» в Солигорске обыграл «Гомель» — 2:1

Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. «Неман» — 64 очка (30 матчей), 2. «Юность» — 62 (30), 3. «Шахтер» — 54 (30), 4. «Динамо-Молодечно» — 50 (30), 5. «Гомель» — 41 (30), 6. «Металлург» — 34 (30), 7. «Могилев» — 31 (28), 8. «Лида» — 18 (28).

 Первые признаки деменции можно обнаружить с помощью простого теста
Ученые нашли стопроцентный способ бросить курить
Логинов вытащил Россию на 4-е место в смешанной эстафете
«Ливерпуль» выиграл благодаря дублю центрального защитника
Россия провалила первую гонку КМ по биатлону: мы вне топ-10
Слуцкий официально покинул пост главного тренера «Витесса»
«Челси» на своем поле проиграл в лондонском дерби
«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
Гол Рамоса принес мадридскому «Реалу» победу в матче Примеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь