Молодечненское «Динамо» победило «Юность» в ЧБ по хоккею

Год назад эти соперники пересеклись в полуфинале плей-офф. И сейчас они также сражаются за самые высокие места. В Молодечно ожидался бескомпромиссный поединок. И таковым он и получился.



Действующий чемпион, ведущий с «Неманом» ожесточенную борьбу за первое место в таблице, с первых же минут принялся показывать серьезность своих намерений — и уже на 7-й минуте Евгений Ногачев открыл счет.



Такое развитие событий не смутило динамовцев — и вскоре они повернули течение матча вспять, забросив две шайбы за несколько минут: на 14-й отличился Никита Устиненко, а на 17-й — Руслан Журня. Причем вторая шайба была заброшена, когда дружина из Молодечно играла в численном меньшинстве.



Счет 2:1 долгое время не менялся. Но на 48-й минуте Всеволод Кашкар все же восстановил равновесие, переведя выяснение отношений за пределы основного времени.



В овертайме соперники не забрасывали. А в серии буллитов несколько более удачливыми оказались игроки «Динамо-Молодечно».



Также сегодня в чемпионате Беларуси состоялись еще два матча. Гродненский «Неман» на своем льду не оставил шансов жлобинскому «Металлургу» — 5:1. А «Шахтер» в Солигорске обыграл «Гомель» — 2:1



Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. «Неман» — 64 очка (30 матчей), 2. «Юность» — 62 (30), 3. «Шахтер» — 54 (30), 4. «Динамо-Молодечно» — 50 (30), 5. «Гомель» — 41 (30), 6. «Металлург» — 34 (30), 7. «Могилев» — 31 (28), 8. «Лида» — 18 (28).