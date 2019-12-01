Ларионов продавал вино, рвался в менеджеры и был агентом. Теперь Профессора пристроили тренером
А еще у него четыре ресторана. Но причем тут молодежная сборная?
А еще у него четыре ресторана. Но причем тут молодежная сборная?
Найти себя после окончания карьеры — одна из главных проблем профессиональных спортсменов. Их адаптацию к мирной жизни в
Жизнь после хоккея нередко приносит разочарования. Даже великие атлеты спивались и начинали вести жалкое существование. Игорь Ларионов, известный по прозвищу Профессор, не из таких. Он и в свои 58 лет держит себя в прекрасной форме, одет с иголочки и предельно интеллигентен. А уж более деятельного бывшего хоккеиста найти будет трудно. Чем он только не пытался заниматься после того, как в 2004 году провёл последний официальный матч.
На днях Ларионов вместе с другим именитым
Если Хабибулин минувшим летом неплохо проявил себя в
На протяжении нескольких лет Профессор был агентом первого номера драфта НХЛ, но так и не смог реанимировать забуксовавшую карьеру молодого форварда. Сегодня Якупову 26 лет и он вполне рядовой игрок СКА.
Другой ценный актив Ларионова в бытность агентом — Андрей Локтионов. В молодости земляк Профессора, также родившийся в Воскресенске, обещал стать топовым центральным нападающим. Сегодня же Локтионов хоть и зарабатывает неплохие деньги в Магнитогорске, лишь по большим праздникам получает вызову в сборную, да и то на этапы Евротура.
Что помешало Локтионову раскрыть свой потенциал? Помимо травм это наивные попытки заиграть в НХЛ. Андрей со своим агентом слишком долго метались между двумя лигами и ездили за океан даже тогда, когда клубы предлагали просмотровые контракты. Эти метания во многом застопорили развитие нападающего. В этом частично есть вина и Ларионова, который мог помочь своему подопечному правильно расставить приоритеты и трезво оценить свои возможности.
Еще до того, как завершить (или приостановить?) агентскую деятельность, от Ларионова начали уходить клиенты. Самый известный из них американец белорусского происхождения Алекс Гальченюк. Ну, а последняя, на данный момент, сделка с участием
Параллельно с агентской деятельностью Ларионов коллекционировал вино, а впоследствии сам начал заниматься производством, купив винный завод в Калифорнии. Нам сложно оценить, насколько успешен этот бизнес великого в прошлом хоккеиста, но сам он напитком под своей фамилией очень гордится. Вслед за вином Профессор занялся ресторанным бизнесом. На данный момент под брендом Larionov работает четыре заведения в Москве и одно в
Был Ларионов и комментатором. Не самым плохим, но и не выдающимся. За желание попробовать себя в
Ларионов как эрудированный и разносторонний человек пробует себя в разных ипостасях. Вот только единственная деятельность, к которой он подходил основательно, успеха ему не принесла. Будучи агентом, Профессор неоднократно выражал свое желание работать в российском хоккее в более весомой роли. Он метил и на должность генерального менеджера сборной России, которой уже как несколько лет формально нет, и на пост главного тренера «Салавата Юлаева». У Ларионова даже были контакты с федерацией хоккея Казахстана, но все попытки отказались тщетны.
Постоянное место работы Ларионов в итоге нашел под крылом у Романа Ротенберга. Поворот для вечного оппозиционера, прямо скажем, неожиданный. Однако в качестве советника главы штаба, который наводит мосты с боссами НХЛ, «западник» Ларионов выглядел вполне органично. Тогда как начало его тренерской карьеры, да не с клуба, а сразу со сборной, пусть и молодежной, выглядит как реализация личных амбиций в обмен на лояльность. Ирония в том, что на протяжении последних нескольких лет Ларионов был системным критиком Брагина и его хоккея.
Дмитрий Ерыкалов