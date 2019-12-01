Ларионов продавал вино, рвался в менеджеры и был агентом. Теперь Профессора пристроили тренером

Источник: РИА "Новости"

Найти себя после окончания карьеры — одна из главных проблем профессиональных спортсменов. Их адаптацию к мирной жизни в чем-то можно сравнить со сложностями, с которыми сталкиваются бывшие военные или заключенные. И те, и другие привыкли к определенному распорядку и четкому выполнению приказов. Как только они становятся предоставлены сами себе, начинается непростой этап.

Жизнь после хоккея нередко приносит разочарования. Даже великие атлеты спивались и начинали вести жалкое существование. Игорь Ларионов, известный по прозвищу Профессор, не из таких. Он и в свои 58 лет держит себя в прекрасной форме, одет с иголочки и предельно интеллигентен. А уж более деятельного бывшего хоккеиста найти будет трудно. Чем он только не пытался заниматься после того, как в 2004 году провёл последний официальный матч.

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На днях Ларионов вместе с другим именитым экс-энхаэловцем Николаем Хабибулиным вошел в тренерский штаб молодежной сборной России. Удивило не только то, что на перемены в команде Валерия Брагина федерация решилась меньше, чем за месяц до чемпионата мира. Странно в этой истории то, что на место Бабенко и Куликова, которые не первый год работают в молодежке, пришли люди без как такового тренерского опыта.

Если Хабибулин минувшим летом неплохо проявил себя в тренинг-кэмпе СКА, то о тренерской деятельности Ларионова не известно ровным счетом ничего. Зато мы помним, как быстро взлетел, но еще более резко упал на дно, его главный клиент Наиль Якупов.

На протяжении нескольких лет Профессор был агентом первого номера драфта НХЛ, но так и не смог реанимировать забуксовавшую карьеру молодого форварда. Сегодня Якупову 26 лет и он вполне рядовой игрок СКА.

Агентская деятельность была для Ларионова основной, но ее итоги крайне сомнительны. Он увозил в Америку вратаря «Магнитки» Илью Самсонова, однако его роль в дебюте в НХЛ минимальна. Самсонов был задрафтован «Вашингтоном» и рано или поздно подписал бы со «столичными» контракт. Его сумма в первые три сезона для новичков является фиксированной. Повлиять на нее агент в любом случае не может.

Другой ценный актив Ларионова в бытность агентом — Андрей Локтионов. В молодости земляк Профессора, также родившийся в Воскресенске, обещал стать топовым центральным нападающим. Сегодня же Локтионов хоть и зарабатывает неплохие деньги в Магнитогорске, лишь по большим праздникам получает вызову в сборную, да и то на этапы Евротура.

Что помешало Локтионову раскрыть свой потенциал? Помимо травм это наивные попытки заиграть в НХЛ. Андрей со своим агентом слишком долго метались между двумя лигами и ездили за океан даже тогда, когда клубы предлагали просмотровые контракты. Эти метания во многом застопорили развитие нападающего. В этом частично есть вина и Ларионова, который мог помочь своему подопечному правильно расставить приоритеты и трезво оценить свои возможности.

Еще до того, как завершить (или приостановить?) агентскую деятельность, от Ларионова начали уходить клиенты. Самый известный из них американец белорусского происхождения Алекс Гальченюк. Ну, а последняя, на данный момент, сделка с участием Ларионова-агента сорвалась минувшим летом. Он пытался выдернуть из «Салавата Юлаева» Артема Сергеева. На защитника даже был осязаемый претендент в лице СКА, но переезд в Санкт-Петербург не состоялся.

Параллельно с агентской деятельностью Ларионов коллекционировал вино, а впоследствии сам начал заниматься производством, купив винный завод в Калифорнии. Нам сложно оценить, насколько успешен этот бизнес великого в прошлом хоккеиста, но сам он напитком под своей фамилией очень гордится. Вслед за вином Профессор занялся ресторанным бизнесом. На данный момент под брендом Larionov работает четыре заведения в Москве и одно в Санкт-Петербурге.

Вот только виноделие и особенно ресторанный бизнес — это, прежде всего, хобби. Редкие заведения, которые открывают люди из профессионального спорта или шоу-бизнеса, несут реальную прибыль. Скорее это имиджевый проект. У многих известных людей наступает стадия, когда они становятся одержимы идеей открыть ресторан, куда можно будет приводить своих многочисленных друзей и знакомых.

Был Ларионов и комментатором. Не самым плохим, но и не выдающимся. За желание попробовать себя в чем-то новым Игорю Николаевичу можно выписать только респект, но работая на Первом канале, он мало чем отличался от других ТВ-экспертов. Из многочисленных бывших хоккеистов только Сергей Гимаев сделал это своей профессией и относился к эфирам соответствующе. Тот же Леонид Вайсфельд не скрывает, что комментирует матчи от безделья, пока нет предложений о серьезной работе.

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Ларионов как эрудированный и разносторонний человек пробует себя в разных ипостасях. Вот только единственная деятельность, к которой он подходил основательно, успеха ему не принесла. Будучи агентом, Профессор неоднократно выражал свое желание работать в российском хоккее в более весомой роли. Он метил и на должность генерального менеджера сборной России, которой уже как несколько лет формально нет, и на пост главного тренера «Салавата Юлаева». У Ларионова даже были контакты с федерацией хоккея Казахстана, но все попытки отказались тщетны.

Постоянное место работы Ларионов в итоге нашел под крылом у Романа Ротенберга. Поворот для вечного оппозиционера, прямо скажем, неожиданный. Однако в качестве советника главы штаба, который наводит мосты с боссами НХЛ, «западник» Ларионов выглядел вполне органично. Тогда как начало его тренерской карьеры, да не с клуба, а сразу со сборной, пусть и молодежной, выглядит как реализация личных амбиций в обмен на лояльность. Ирония в том, что на протяжении последних нескольких лет Ларионов был системным критиком Брагина и его хоккея.