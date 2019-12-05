Во время матча ВХЛ хоккеисту «Челнов» срезало кончик носа
(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Капитан хоккейного клуба «Челны» Рамиль Сулейманов в борьбе получил рваную рану носа в матче против курганского «Юниора». Об этом сообщает
(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Капитан хоккейного клуба «Челны» Рамиль Сулейманов в борьбе получил рваную рану носа в матче против курганского «Юниора». Об этом сообщает
«Рамиль получил скальпированную рану носа. Во время толчка ему срезало кончик носа стеклянным визором шлема. По всей видимости, в следующих поединках он будет играть в защитной маске», — рассказал врач команды Ильгиз Шамсутдинов.
Во время игры защитник «Юниора» Клим Мерзляков грубо толкнул Сулейманова, у того началось обильное кровотечение, и игру продолжить игрок «Челнов» не смог.