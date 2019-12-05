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16:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Фетисов прошелся по «убивающим хоккей» блатным родителям

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что родители, по блату пытающиеся пропихнуть своих детей в хоккей, не осознают последствий своих действий. Слова бывшего хоккеиста приводятся на сайте телеканала «360».

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Источник: РИА "Новости"

«Ты убил тренера — он уже тренером никогда не будет. Ты убил своего ребенка — он потерял время, он уже не сможет ничем другим заниматься», — посчитал Фетисов. По его мнению, родитель, покупающий своему ребенку место в составе, обманывает и себя тоже. Кроме того, он «убивает» талант молодого игрока, который мог бы попасть в команду благодаря своему таланту.

По воспоминаниям Фетисова, в СССР никто не мог представить, что место в первой пятерке игроков можно купить. В России же необходимо создать систему, которая помогала бы раскрывать талант детей. «Если мы это сделаем, мы будем непобедимы. Не только в спорте», — сказал олимпийский чемпион.

26 ноября Фетисов высказался о российском допинговом скандале. Он назвал Россию самой опозорившейся страной в истории мирового спорта.

Вячеслав Фетисов — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею. На клубном уровне он выступал за московский ЦСКА, а также за команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс» и «Детройт Ред Вингс».

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