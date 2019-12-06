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19:34 (мск), источник: Чемпионат.com

В матче ВХЛ засчитали шайбу, которая не побывала в воротах

В матче Высшей хоккейной лиги «Динамо» Тверь — «Динамо» Санкт-Петербург произошёл курьёзный эпизод. Арбитры ошибочно засчитали шайбу, которая так и не побывала в воротах.

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Источник: Reuters

На 32-й минуте матча, который проходил 5 декабря 2019 года, форвард хозяев Владислав Ефремов бросил по воротам соперника с острого угла. Шайба попала в сетку с внешней стороны, после чего оказалась в воротах.

Момент с взятием ворот судьи изучили с помощью видеоповтора, но ошибочно приняли решение засчитать гол. К судьям матча применены соответствующие дисциплинарные санкции, сообщает пресс-служба ВХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. «Динамо» Тверь занимает в турнирной таблице 24-е место. Питерское «Динамо» располагается на 3-м месте в турнирной таблице.

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