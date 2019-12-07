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21:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лещев назначен главным тренером юниорской сборной России по хоккею

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Альберт Лещев назначен на пост главного тренера юниорской сборной России по хоккею (игроки до 17 лет), сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

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Источник: Спорт РИА Новости

Специалист присоединился к команде на сборе в Новогорске перед Турниром четырех наций, который пройдет с 13 по 15 декабря в Казани.

«Эмоции от назначения положительные. Поработать с лучшими игроками России в этом возрасте — большая честь для меня. Только сегодня увидел команду, это победители недавнего Мирового кубка вызова, команда на ходу. С соперниками по предстоящему Турниру четырех наций пока не успел ознакомиться, но наша скаутская и аналитическая службы покажут видео, у меня будет вся информация. Чего я жду от нашей сборной на турнире? Победы в каждом следующем матче», — сказал Лещев.

В составе сборной России Лещев в 2006 году стал победителем Кубка Карьяла и Кубка Первого канала.

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