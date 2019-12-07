Лещев назначен главным тренером юниорской сборной России по хоккею

«Эмоции от назначения положительные. Поработать с лучшими игроками России в этом возрасте — большая честь для меня. Только сегодня увидел команду, это победители недавнего Мирового кубка вызова, команда на ходу. С соперниками по предстоящему Турниру четырех наций пока не успел ознакомиться, но наша скаутская и аналитическая службы покажут видео, у меня будет вся информация. Чего я жду от нашей сборной на турнире? Победы в каждом следующем матче», — сказал Лещев.