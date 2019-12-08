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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер ударил своего хоккеиста планшетом по голове во время матча ВХЛ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера воронежского «Бурана» Михаил Бирюков во время матча регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги ударил одного из своих хоккеистов.

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В субботу «Буран» на выезде уступил тюменскому «Рубину» со счетом 0:3.

В одном из эпизодов, который попал в трансляцию, Бирюков на повышенных тонах разговаривал с защитником Глебом Штайгером, а затем ударил 20-летнего хоккеиста планшетом по голове.

«Всем досталось от Михаила Бирюкова», — говорится в подписи к видео эпизода, которое было опубликовано на официальной странице ВХЛ в Instagram.

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Во время матча Бирюков вел себя агрессивно не только по отношению к своим хоккеистам. Специалист также неоднократно оскорбил судей встречи. В итоге Бирюков был дисквалифицирован на четыре матча регулярного чемпионата ВХЛ.

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