Тренер ударил своего хоккеиста планшетом по голове во время матча ВХЛ

В субботу «Буран» на выезде уступил тюменскому «Рубину» со счетом 0:3.
В одном из эпизодов, который попал в трансляцию, Бирюков на повышенных тонах разговаривал с защитником Глебом Штайгером, а затем ударил 20-летнего хоккеиста планшетом по голове.
«Всем досталось от Михаила Бирюкова», — говорится в подписи к видео эпизода, которое было опубликовано на официальной странице ВХЛ в Instagram.
Во время матча Бирюков вел себя агрессивно не только по отношению к своим хоккеистам. Специалист также неоднократно оскорбил судей встречи. В итоге Бирюков был дисквалифицирован на четыре матча регулярного чемпионата ВХЛ.