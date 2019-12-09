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10:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты юниорской сборной России уступили Чехии на Кубке вызова

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки до 18 лет) в овертайме проиграли команде Чехии во втором матче на Кубке вызова.

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Встреча, прошедшая в Доусон-Крик (Канада), завершилась со счетом 4:3 (0:2, 3:1, 0:0, 1:0) в пользу чехов. У победителей голами отметились Ондржей Пшеничка (26), Якуб Рыхловски (32), Адам Клапка (39) и Марсель Баринка (62). В составе российской команды шайбы забросили Кирилл Кирсанов (3), Даниил Чайка (8) и Павел Тютнев (35).

Сборная России, одержавшая одну победу в двух матчах, в следующей игре сыграет против команды «Канада-Запад» 11 декабря.

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