Хоккеисты юниорской сборной России уступили Чехии на Кубке вызова
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки до 18 лет) в овертайме проиграли команде Чехии во втором матче на Кубке вызова.
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки до 18 лет) в овертайме проиграли команде Чехии во втором матче на Кубке вызова.
Встреча, прошедшая в
Сборная России, одержавшая одну победу в двух матчах, в следующей игре сыграет против команды «Канада-Запад» 11 декабря.