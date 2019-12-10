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18:22 (мск), источник: Vesti.kz

20 шайб от экс-форварда «Барыса». Казахстанский хоккеист вышел в лидеры гонки снайперов в ВХЛ

Форвард «Торпедо» и сборной Казахстана Евгений Рымарев вышел на первое место среди снайперов Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Лидер команды из Усть-Каменогорска повторил свой лучший результат по забитым голам в турнире. О нападающем, который когда-то пробовал себя в «Барысе» — в материале корреспондента Vesti.kz.

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31-летний Рымарев в регулярном сезоне ВХЛ отметился уже 20 шайбами, единолично возглавляя список самых успешных голеадоров лиги. Такая отметка нападающему покорялась лишь однажды — в сезоне 2013/14. Были у Рымарева и 19 голов, и 13−15, но в текущем сезоне он может обновить достижение.

ТОП-5 снайперов ВХЛ

1. Евгений Рымарев («Торпедо») — 20 голов
2−4. Максим Кицын («Металлург»), Кирилл Пилипенко («Югра») и Александр Тимирев («Лада») — по 19;
5. Максим Марушев («Барс») — 15.

Может выиграть Рымарев и бомбардирскую номинацию — от лидера он отстает всего на три очка.

ТОП-5 бомбардиров ВХЛ

1. Максим Кицын («Металлург») — 36 (19+17) очков;
2. Кирилл Пилипенко («Югра») — 35 (19+16);
3−4. Евгений Рымарев («Торпедо») и Валерий Поляков («Металлург») — по 33 (20+13) и (11+22);
5. Артур Тянулин (ОРДЖИ) — 30 (9+21).

88-й номер лучший результат в ВХЛ по набранным очкам выдавал еще в дебютном сезоне-2012/13, когда набрал 43 (19+24) очка.

Добавим, что «Торпедо» вместе с Рымаревым продолжает борьбу за место в плей-офф ВХЛ. Казахстанский клуб занимает 11 место с 35 очками, отставая от идущего восьмым «Сокола» на пять баллов. 13 декабря «Торпедо» сыграет в гостях с ОРДЖИ.

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