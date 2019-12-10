20 шайб от экс-форварда «Барыса». Казахстанский хоккеист вышел в лидеры гонки снайперов в ВХЛ

31-летний Рымарев в регулярном сезоне ВХЛ отметился уже 20 шайбами, единолично возглавляя список самых успешных голеадоров лиги. Такая отметка нападающему покорялась лишь однажды — в сезоне 2013/14. Были у Рымарева и 19 голов, и 13−15, но в текущем сезоне он может обновить достижение.

ТОП-5 снайперов ВХЛ

1. Евгений Рымарев («Торпедо») — 20 голов

2−4. Максим Кицын («Металлург»), Кирилл Пилипенко («Югра») и Александр Тимирев («Лада») — по 19;

5. Максим Марушев («Барс») — 15.

Может выиграть Рымарев и бомбардирскую номинацию — от лидера он отстает всего на три очка.

ТОП-5 бомбардиров ВХЛ

1. Максим Кицын («Металлург») — 36 (19+17) очков;

2. Кирилл Пилипенко («Югра») — 35 (19+16);

3−4. Евгений Рымарев («Торпедо») и Валерий Поляков («Металлург») — по 33 (20+13) и (11+22);

5. Артур Тянулин (ОРДЖИ) — 30 (9+21).

88-й номер лучший результат в ВХЛ по набранным очкам выдавал еще в дебютном сезоне-2012/13, когда набрал 43 (19+24) очка.