20 шайб от экс-форварда «Барыса». Казахстанский хоккеист вышел в лидеры гонки снайперов в ВХЛ
Форвард «Торпедо» и сборной Казахстана Евгений Рымарев вышел на первое место среди снайперов Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Лидер команды из
Форвард «Торпедо» и сборной Казахстана Евгений Рымарев вышел на первое место среди снайперов Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Лидер команды из
31-летний Рымарев в регулярном сезоне ВХЛ отметился уже 20 шайбами, единолично возглавляя список самых успешных голеадоров лиги. Такая отметка нападающему покорялась лишь однажды — в сезоне 2013/14. Были у Рымарева и 19 голов, и 13−15, но в текущем сезоне он может обновить достижение.
1. Евгений Рымарев («Торпедо») — 20 голов
2−4. Максим Кицын («Металлург»), Кирилл Пилипенко («Югра») и Александр Тимирев («Лада») — по 19;
5. Максим Марушев («Барс») — 15.
Может выиграть Рымарев и бомбардирскую номинацию — от лидера он отстает всего на три очка.
1. Максим Кицын («Металлург») — 36 (19+17) очков;
2. Кирилл Пилипенко («Югра») — 35 (19+16);
3−4. Евгений Рымарев («Торпедо») и Валерий Поляков («Металлург») — по 33 (20+13) и (11+22);
5. Артур Тянулин (ОРДЖИ) — 30 (9+21).
88-й номер лучший результат в ВХЛ по набранным очкам выдавал еще в дебютном сезоне-2012/13, когда набрал 43 (19+24) очка.
Добавим, что «Торпедо» вместе с Рымаревым продолжает борьбу за место в