Третьяк поддержал идею возвращения пива на хоккейные арены

Источник: РИА "Новости"

В среду ФХР подписала четырехлетнее партнерское соглашение с пивоваренной компанией «Балтика». Ранее «Балтика» была спонсором сборной России по хоккею. С 1997 по 2002 год российский этап Еврохоккейтура назывался Кубком «Балтики».

«Федерация приобретает нового спонсора, но это уже не первый контракт с этой компанией, мы ее хорошо знаем, она очень многое делает для развития спорта в нашей стране. Нам очень приятно, что “Балтика” вернулась в нашу хоккейную семью», — отметил Третьяк.

«Я положительно отношусь [к инициативе вернуть пиво на стадионы], потому что многие виды спорта получат от этого спонсорские деньги на развитие не только хоккея, но и других видов спорта. Во всем мире пиво со спортом очень тесно связано. Как правило, все пивные компании за границей привязаны к хоккейным и футбольным клубам. А культура пития зависит от каждого человека, как президент ФХР считаю, что это пойдет на благо нашего вида спорта», — добавил президент ФХР.