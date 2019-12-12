Хоккеисты юниорской сборной Беларуси победили Казахстан на международном турнире в Елгаве

После второго перерыва казахстанская дружина сменила голкипера, но и он не смог сохранить ворота в неприкосновенности. Сергей Кузнецов оформил дубль в меньшинстве, установив окончательный счет встречи.

Помимо казахстанцев соперниками белорусов на турнире в Елгаве станут сверстники из Латвии, а также второй состав сборной хозяев возрастной категории U-20. Она составлена из хоккеистов, не вошедших в основной состав команды, которая сражается за повышение в классе на молодежном чемпионате мира в первом дивизионе в Минске. Юниорская сборная Дании по неизвестным причинам от поездки в Елгаву отказалась.