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19:22 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты юниорской сборной Беларуси победили Казахстан на международном турнире в Елгаве

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси обыграли Казахстан на международном турнире в Елгаве (Латвия). Счет встречи 5:0 (2:0, 2:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Казахстанские юниоры, изначально сделав ставку на силовой, контактный хоккей, очень быстро почувствовали недостатки такого подхода к сопернику. Два удаления подряд привели к голам белорусов. Отличились Александр Пальчик и Виталий Антонович.

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Во втором периоде преимущество белорусской команды утроил Владислав Шило, оказавшийся в нужном месте на добивании. Затем пришла очередь отличиться для Сергея Кузнецова.

После второго перерыва казахстанская дружина сменила голкипера, но и он не смог сохранить ворота в неприкосновенности. Сергей Кузнецов оформил дубль в меньшинстве, установив окончательный счет встречи.

Помимо казахстанцев соперниками белорусов на турнире в Елгаве станут сверстники из Латвии, а также второй состав сборной хозяев возрастной категории U-20. Она составлена из хоккеистов, не вошедших в основной состав команды, которая сражается за повышение в классе на молодежном чемпионате мира в первом дивизионе в Минске. Юниорская сборная Дании по неизвестным причинам от поездки в Елгаву отказалась.

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