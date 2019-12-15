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16:13 (мск), источник: Vesti.kz

Фарм-клуб «Барыса» с Жайлауовым проиграл китайской команде матч ВХЛ с девятью шайбами

Столичный «Номад» проиграл пекинскому «ОРДЖИ» в гостевом матче ВХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев льда.

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Самым результативным выдался второй период, когда команды на двоих забросили шесть шайб.

У победителей отличились Семен Столяров (09:26), Райли Шин (12:24, 21:59), Евгений Рыбницкий (20:23, 30:08), Владимир Забабурин (31:11). У проигравших точными бросками отметились Талгат Жайлауов (17:19), Андрей Рунов (22:27) и Валентин Разумняк (22:58).

После этого поражения «Номад» с 30 очками расположился на 14-м месте из 16-ти во второй конференции. В свою очередь «ОРДЖИ» с 29 баллами оказался на 15-й строчке из 18-ти в первой конференции.

Следующую игру «Номад» проведет также на выезде против другого китайского клуба «КРС-БСУ» 17 декабря.

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