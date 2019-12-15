Фарм-клуб «Барыса» с Жайлауовым проиграл китайской команде матч ВХЛ с девятью шайбами

Талгат Жайлауов в третий раз стал отцом

Самым результативным выдался второй период, когда команды на двоих забросили шесть шайб.

После этого поражения «Номад» с 30 очками расположился на 14-м месте из 16-ти во второй конференции. В свою очередь «ОРДЖИ» с 29 баллами оказался на 15-й строчке из 18-ти в первой конференции.