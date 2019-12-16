Россия — чемпион! Вырвала золото у Канады в безумном финале и вошла в историю

Хоккей

Товарищеские матчи

Мировой Кубок Вызова U18

Россия U18 — Канада-Восток — 2:1 2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Тютнев — 5 (Пономарев, Пашин), 55:39 — 1:0. Александр — 1 (О́Хара, Шапло), 58:58 — 1:1. Мухамадуллин — 1 (бол., Кирсанов, Дидковский), 85:43 — 2:1.

Нереализованный буллит: Трамбле (Канада-Восток), 29:48 (Вратарь).

Вратари: Гуськов — Леви.

Штраф: 16 — 4.

Броски: 38 (10+12+6+10) — 32 (8+11+7+6).

16 декабря. Досон-Крик. Encana Events Centre.

Довольна посредственная для нас неделя международных матчей, с неоднозначной игрой национальной команды, разгромными поражениями олимпийской сборной (от Швейцарии, 2:8) и юниорской сборной до 17 лет (от США, 0:6) завершилась очень круто. Еще одна наша «юниорка», до 18 лет, выиграла престижный турнир Мировой Кубок вызова — впервые в истории нашего хоккея.

Чтобы не вносить путаницу — месяц назад россияне побеждали на соревновании с аналогичным названием, но там играла команда на год младше. Сегодняшняя победа же на счету сборной 2002 года рождения, которую тренирует Сергей Голубович, — той самой, которая летом впервые за 24 года победила на Кубке Глинки/Гретцки (экс-Мемориал Глинки) и которой через четыре месяца играть на юниорском чемпионате мира.

В чем особенность этого второго Кубка вызова? Это смешанный турнир для сборных разных возрастов и лиг, в котором только россияне представлены настолько молодой командой из 17-летних хоккеистов. Четыре наших соперника — США (выступают лучшие игроки USHL — лучшей американской юниорской лиги), Чехия (в основном — 18-летние хоккеисты из Европы) и две сборные Канады, «Запад» и «Восток». С последними интереснее всего: помимо известных всем юниорских лиг — Западной, Онтарио и Квебека — существует параллельная система турниров для молодых хоккеистов, которая ниже по рангу и статусу, но имеет конкретную цель. Именно оттуда канадские игроки могут попасть в Университетскую лигу США, если хотят учиться — для «профессионалов» из топовых юниорских лиг переход в студенты закрыт. Поэтому нередко в этих лигах, и тех самых сборных, что выступают на данном Кубке вызова, хватает приличных проспектов с шансами на драфт. Например, в 2015 и 2016 годах на турнире играл лучший новичок этого сезона НХЛ Кэйл Макар.

Так что, с одной стороны, россиянам противостояли по большей части совсем не самая топовые юниоры своего возраста, с другой — все сборные в среднем были на год старше. И ключевое — похожая ситуация была на Кубке вызове практически каждый год, но за 12 лет существования турнира ни одна наша команда не смогла его выиграть. Максимум — финал. А ведь за сборную России здесь кто только ни играл — Андрей Свечников, Тарасенко, Кучеров, Кузнецов, Капризов.

В этот раз все тоже складывалось непросто. На групповом турнире команда Голубовича с большим трудом обыграла «Канаду-Восток» в овертайме (3:2), уступила чехам (3:4 ОТ) и «Канаде-Запад» (0:1), а потом была разгромлена США (2:7). К счастью, в плей-офф попадали четыре из пяти сборных, и там россияне уже реваншировались у Чехии (5:1), а сегодня опять победили «восточных» канадцев (2:1 2 ОТ). И какой же безумный это был матч!

При в целом равной игре в основное время ни те, ни другие не могли забить, несмотря на кучу штанг у канадских ворот, а также буллит у российских. В концовке третьего периода автор хет-трика в полуфинале, форвард системы «Локомотива» Павел Тютнев все-таки забросил шайбу, но два удаления подряд (!) за выброс шайбы позволили Канаде сравнять счет в формате «шесть на три» за минуту до конца основного времени.

После безумно нервных 25 минут овертайма россияне, заработав большинство, все-таки вырвали золото — гол мощным броском забил защитник «Салавата» Шакир Мухамадуллин (уже дебютировал в 17 лет в КХЛ).

Эмоции наших юниоров от победы не передать словами, как и грусть канадцев, для многих из которых этот турнир может стать чуть ли не главным событием в хоккейной карьере.

После побед на «Глинке» и на этом Кубке вызова этой сборной осталось прервать еще одну неприятную серию без золота — на юниорском чемпионате мира. Она длится с 2007 года. Смущает слегка консервативный временами стиль команды с упором на оборону и недостаток ярких талантов в атаке, но нельзя не отметить, что пока он работал.

Тем более что команде есть кем играть понадежнее — в команде непривычно для наших сборных много защитников с перспективами и в НХЛ в том числе (Мухамадуллин, Чайка, Кузнецов, Кирсанов, Грушников), плюс в апреле к команде добавится не игравший в Канаде Ярослав Аскаров — сильнейший вратарь мира в своем возрасте. В атаке, где и на «Глинке», и сейчас решала только тройка Тютнев — Пономарев — Пашин, чуть более грустно: средний уровень нормальный, но с результативностью у большинства форвардов проблемы.

Пока же порадуемся за очередное золото у этих ребят. Верим, что не последнее в этом сезоне.