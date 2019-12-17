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14:58 (мск), источник: ТАСС

Глава IIHF Фазель назвал решение WADA по России политическим

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о применении санкций к российскому спорту является политическим. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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Источник: РИА "Новости"

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Слабое место всех этих решений и санкций в том, что вовлечена политика. И она играет плохую роль. Должен быть другой подход. Нам надо думать о спорте, думать, как защитить чистых людей, чистых спортсменов.
Рене Фазель
президент IIHF

«Все говорят: “Давайте защитим чистых спортсменов”. Мы пять лет проверяли хоккеистов — они чисты, так защитите их, не вводите коллективное наказание. Мы же все в одной лодке, а нам отвечают: “Хорошо, наказаны все”. Думаю, за всеми этими решениями стоит политическая мотивация», — добавил Фазель.

Решение исполкома WADA еще не вступило в силу. 19 декабря российская сторона может официально не согласиться с решением. В таком случае точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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