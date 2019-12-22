Хоккеистки ЖХЛ снялись обнаженными для календаря
Женская хоккейная лига (ЖХЛ) в преддверии новогодних праздников представила лимитированный календарь на 2020 год.
Женская хоккейная лига (ЖХЛ) в преддверии новогодних праздников представила лимитированный календарь на 2020 год.
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
В основу проекта лег «симбиоз нежной женственности и времен года, воссозданных с помощью сезонных флористических символов».
Стоит отметить, что в откровенной фотосессии приняли участие 12 хоккеисток, представляющих семь клубов ЖХЛ.