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11:23 (мск), источник: Газета.Ру

Хоккеистки ЖХЛ снялись обнаженными для календаря

Женская хоккейная лига (ЖХЛ) в преддверии новогодних праздников представила лимитированный календарь на 2020 год.

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10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В основу проекта лег «симбиоз нежной женственности и времен года, воссозданных с помощью сезонных флористических символов».

Стоит отметить, что в откровенной фотосессии приняли участие 12 хоккеисток, представляющих семь клубов ЖХЛ.

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