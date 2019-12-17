Экс-игроки «Барыса» помогли «Торпедо» победить клуб казахстанца, а Жайлауов забил за «Номад»
Казахстанские клубы провели гостевые матчи против китайских команд в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские клубы провели гостевые матчи против китайских команд в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
За «Торпедо» на третьей минуте забил Евгений Рымарев, а на 20-й и 49-й — Александр Шин, который также имеет опыт выступлений за «Барыс» и сборную Казахстана. За «Цен Тоу» отличились Рузаль Галеев (25-я минута) и Александр Васильев (51), а казахстанский защитник Максат Ибраев отыграл без результативных действий.
Столичный «Номад» проиграл
Карагандинская «Сарыарка» уступила ОРДЖИ — 1:3. У карагандинцев в большинстве на 15-й минуте отличился Дмитрий Михайлов, а за китайский клуб забили Райли Шин (10-я минута) и Эван Джаспер (27, 44 — оба в большинстве).
В таблице второй конференции «Сарыарка» (43 очка) идет седьмой, «Торпедо» (40) — девятым, а «Номад» (30) — 14-м из 16 команд.