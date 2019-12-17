Экс-игроки «Барыса» помогли «Торпедо» победить клуб казахстанца, а Жайлауов забил за «Номад»

Усть-каменогорское «Торпедо» обыграло «Цен Тоу» — 3:2.

За «Торпедо» на третьей минуте забил Евгений Рымарев, а на 20-й и 49-й — Александр Шин, который также имеет опыт выступлений за «Барыс» и сборную Казахстана. За «Цен Тоу» отличились Рузаль Галеев (25-я минута) и Александр Васильев (51), а казахстанский защитник Максат Ибраев отыграл без результативных действий.

Столичный «Номад» проиграл КРС-БСУ — 3:4, а протокол этого матча доступен здесь. У казахстанского клуба на 37-й минуте отличился Валентин Разумняк, на 39-й — Талгат Жайлауов, а на 50-й — Степан Александров. За китайский клуб забили Джейсон Фрэм (5-я минута, в большинстве) и Дилан Уолчак (32, в меньшинстве), а дубль оформил Михаил Плотников (35, 49).

Карагандинская «Сарыарка» уступила ОРДЖИ — 1:3. У карагандинцев в большинстве на 15-й минуте отличился Дмитрий Михайлов, а за китайский клуб забили Райли Шин (10-я минута) и Эван Джаспер (27, 44 — оба в большинстве).