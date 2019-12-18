Петербургское «Динамо» в овертайме победило «Рубин» в матче ВХЛ
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Петербургское «Динамо» дома в овертайме обыграло тюменский «Рубин» в матче регулярного чемпионат ВХЛ.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Петербургское «Динамо» дома в овертайме обыграло тюменский «Рубин» в матче регулярного чемпионат ВХЛ.
Встреча, состоявшаяся в среду в
Результаты других матчей среды:
«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Звезда» (Москва) — 3:5,
«Тамбов» — «Южный Урал» (Орск) — 2:1,
«Буран» (Воронеж) — «Челмет» (Челябинск) — 2:1,
«Динамо» (Тверь) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 1:3,
«Рязань» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 1:2 (в овертайме).