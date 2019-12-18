Петербургское «Динамо» в овертайме победило «Рубин» в матче ВХЛ

Встреча, состоявшаяся в среду в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Александр Кулагин (39-я минута) и Александр Шевченко (63). У проигравших отличился Михаил Железнов (48).