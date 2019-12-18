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18 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Петербургское «Динамо» в овертайме победило «Рубин» в матче ВХЛ

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Петербургское «Динамо» дома в овертайме обыграло тюменский «Рубин» в матче регулярного чемпионат ВХЛ.

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Встреча, состоявшаяся в среду в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Александр Кулагин (39-я минута) и Александр Шевченко (63). У проигравших отличился Михаил Железнов (48).

Результаты других матчей среды:

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Звезда» (Москва) — 3:5,

«Тамбов» — «Южный Урал» (Орск) — 2:1,

«Буран» (Воронеж) — «Челмет» (Челябинск) — 2:1,

«Динамо» (Тверь) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 1:3,

«Рязань» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 1:2 (в овертайме).

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