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09:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Обворожительная российская хоккеистка: прекрасна и в шлеме, и без него

Несколько дней назад Женская хоккейная лига (ЖХЛ) презентовала прекрасный новогодний подарок — «пикантный» календарь, приуроченный к наступающему 2020 году.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

В откровенной фотосессии приняли участие самые привлекательные представительницы российского хоккея, в числе которых была и Нина Пирогова, выделяющаяся своим внешним видом. К ней то мы и решили присмотреться поближе.

Нина родилась в Ступино в настоящей спортивной семье: мама в детстве занималась конькобежным спортом, а отец играл в футбол и хоккей на профессиональном уровне, так что судьба нашей сегодняшней героини была предрешена с раннего возраста. Но все же в хоккей Нина пошла по стопам брата, который играл в Молодежной хоккейной лиге. Как-то в возрасте трех лет она примерила его форму и коньки, после чего вопрос выбора спортивной секции для маленькой девочки пал сам собой.

С тех пор спортсменка стала одной из самых титулованных отечественных хоккеисток, выиграв три чемпионата Женской хоккейной лиги в составе «Торнадо». Помимо внутренних успехов, на ее счету триумф в Кубке Европейских чемпионов, бронза чемпионата мира и участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, пускай всего лишь под нейтральным флагом, а также россыпь других медалей разнообразных проб.

Один из крайних громких успехов датирован мартом 2019 года: на Универсиаде в Красноярске российские хоккеистки выиграли золотые медали, в финале сломив сопротивление канадских сверстниц. Нина Пирогова была одной из тех, кто внес существенный вклад в эту историческую победу. Разумеется, это золото заняло почетное место в уже не маленьком списке наград обворожительной российской хоккеистки.

Спортсменка предпочитает не афишировать свою личную жизнь. На ее страницу в Instagram подписано порядка 7 тысяч человек, а в профиле вы найдете не многим более 90 фотографий эффектной блондинки, многие из которых посвящены хоккею. Но встречаются в ее альбоме снимки с морских побережий и песочных пляжей, которые особенно подчеркивают прекрасную фигуру российской хоккеистки.

В январе 2019 года в интервью Sport24 девушка призналась, что когда-нибудь может согласиться на откровенную съемку, последовав примеру своей партнерши по сборной России Анны Пруговой.

И вот, наконец, благодаря такому подарку от Женской хоккейной лиги, все мы узнали, что спортсменка отлично смотрится не только на льду, но и в кадре. И пусть съемка вышла в меру скромной, хоть и небезынтересной, главное, она положила начало новым перспективам и талантам 20-летней россиянки. Как говорится, было бы желание!

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