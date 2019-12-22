Экстремальный хоккей при «минус 12»
В Тюмени «Зауралье» одолело «Рубин» (4:2) в восьмой «Зимней классике» ВХЛ.
В Тюмени «Зауралье» одолело «Рубин» (4:2) в восьмой «Зимней классике» ВХЛ.
ВХЛ. Регулярный чемпионат
«Рубин» — «Зауралье» — 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
Голы: Шиафотдинов — 10 (Авраменко, Семичастнов, бол.), — 0:1. Платонов (бол.), 15:08 — 0:2. Ячменев — 8 (Петриков, бол.), 30:40 — 1:2. Платонов (Мнихович, Черников), 42:09 — 1:3. Бердюков — 1 (Лютов), 58:24 — 2:3. Авраменко, 59:09 — 2:4.
Вратари: Назаров — Устинский. Штраф: 24−30.
Броски: 41 (13+15+13) — 33 (13+8+12).
Тюмень. Стадион «Геолог». 4112 зрителя.
В детстве многие гоняли шайбу во дворе, поэтому день рождения отечественного хоккея всегда настраивает на ностальгический лад. Дух праздника лучше всего ощущался на «Русской классике» в Тюмени. ВХЛ в восьмой раз провел традиционный матч в атмосфере прошлых лет под открытым небом.
В гости к «Рубину» приехало «Зауралье» на вторую серию противостояния на свежем воздухе. В январе прошлого года курганцы вернули исконное название «Мостовик» во время шестой «Классики», но тогда уступили тюменцам 0:4, поэтому на ответную дуэль в Сибирь приехали за победой. Гости лучше приспособились к погодным условиям и спустя 20 минут дважды использовали лишнего. Камиль Шиафотдинов начинал в «Серебряных акулах», вырос в школе чешского «Вшетина», а в ВХЛ засветился в «Ценг Тоу». На «Классике» капитан «Зауралья» здорово реализовал первое большинство.
В последние годы китайские клубы воспринимаются в Вышке как данность, а накануне их руководители даже сыграли в ветеранском матче вместе с Денисом Денисовым. По ошибке к выходцам из Поднебесной причислили даже Галыма Мамбеталиева.
— Сейчас вспомнили с Владимиром Мышкиным, как мы в молодости играли на таких же стадионах, — заявил лучший вратарь ХХ века Владислав Третьяк. — В Новосибирске выходили даже при минус 35. Играли четыре периода, чтобы не замерзнуть. Помню, шайба попала в штангу и развалилась на две части от холода. Здесь дышится
Времена меняются, и сегодня кипер «Зауралья» Игорь Устинский будто не замечал холод. Обладатель двух бронзовых медалей МЧМ только и успевал парировать броски хозяев и ждет вызова в КХЛ. Тюменцы с трудом пробивались сквозь оборону гостей и первый гол занесли только «с мясом». Опыта Дениса Ячменева хватит на весь состав. В 35 лет капитан тащит «Рубин» и сегодня «закопал» шайбу в неразберихе на пятаке. Выглянувшее солнце подогрело страсти на площадке, и вспыливший на собственном пятаке Шиафотдинов отправился отдыхать в раздевалку.
В игре хоккеисты не успевали мерзнуть. Зрителей при «минус 12» не грел даже естественный свет. На трибунах, которые временно установили на поле стадиона футбольной «Тюмени», их обдували все ветра. На сцене у коробки Дед Мороз и чирлидеры разогревали курганских болельщиков, а те мелодично затянули любимый всеми фанами хит Максим «Знаешь ли ты…» и словно подарили «Зауралью» второе дыхание.
Даже лишившись капитана и повредившего плечо первого центра, гости не сбавили. На раскрошенном льду почти не увидишь красивого хоккея, а под конец шайба катит совсем плохо. Однако Андрей Мнихович нашел чистый лед, промчался через всю площадку и помог 19-летнему Юрию Платонову оформить дубль. Сын трехкратного чемпиона России еще успевает присоединиться к молодежной сборной на чемпионате мира в Чехии, но идею корреспондента «СЭ» форвард встретил с улыбкой: «Туда уже не успею». Раз так, в Магнитогорск
Георгий Бердюков вернул «Рубин» в игру, но зауральцы выстояли, а Авраменко отправил шайбу в пустые ворота. В концовке особо разгоряченные фаны стали постепенно разоблачаться у баннеров на гостевой трибуне и встретили победу голыми по торс, даже несмотря на крепкие мороз.
Евгений Белоусов