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15:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Экстремальный хоккей при «минус 12»

В Тюмени «Зауралье» одолело «Рубин» (4:2) в восьмой «Зимней классике» ВХЛ.

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ВХЛ. Регулярный чемпионат

«Рубин» — «Зауралье» — 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Голы: Шиафотдинов — 10 (Авраменко, Семичастнов, бол.), — 0:1. Платонов (бол.), 15:08 — 0:2. Ячменев — 8 (Петриков, бол.), 30:40 — 1:2. Платонов (Мнихович, Черников), 42:09 — 1:3. Бердюков — 1 (Лютов), 58:24 — 2:3. Авраменко, 59:09 — 2:4.

Вратари: Назаров — Устинский. Штраф: 24−30.

Броски: 41 (13+15+13) — 33 (13+8+12).

Тюмень. Стадион «Геолог». 4112 зрителя.

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В детстве многие гоняли шайбу во дворе, поэтому день рождения отечественного хоккея всегда настраивает на ностальгический лад. Дух праздника лучше всего ощущался на «Русской классике» в Тюмени. ВХЛ в восьмой раз провел традиционный матч в атмосфере прошлых лет под открытым небом.

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В гости к «Рубину» приехало «Зауралье» на вторую серию противостояния на свежем воздухе. В январе прошлого года курганцы вернули исконное название «Мостовик» во время шестой «Классики», но тогда уступили тюменцам 0:4, поэтому на ответную дуэль в Сибирь приехали за победой. Гости лучше приспособились к погодным условиям и спустя 20 минут дважды использовали лишнего. Камиль Шиафотдинов начинал в «Серебряных акулах», вырос в школе чешского «Вшетина», а в ВХЛ засветился в «Ценг Тоу». На «Классике» капитан «Зауралья» здорово реализовал первое большинство.

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В последние годы китайские клубы воспринимаются в Вышке как данность, а накануне их руководители даже сыграли в ветеранском матче вместе с Денисом Денисовым. По ошибке к выходцам из Поднебесной причислили даже Галыма Мамбеталиева. Экс-наставник «Барыса» и сборной Казахстана напомнил местным звездам, как играл за «Мостовик» и оформил хет-трик. На игру подъехали более авторитетные легенды.

— Сейчас вспомнили с Владимиром Мышкиным, как мы в молодости играли на таких же стадионах, — заявил лучший вратарь ХХ века Владислав Третьяк. — В Новосибирске выходили даже при минус 35. Играли четыре периода, чтобы не замерзнуть. Помню, шайба попала в штангу и развалилась на две части от холода. Здесь дышится по-другому, это настоящий хоккей. Сейчас скорости намного больше, и шайба летит быстрее.

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Времена меняются, и сегодня кипер «Зауралья» Игорь Устинский будто не замечал холод. Обладатель двух бронзовых медалей МЧМ только и успевал парировать броски хозяев и ждет вызова в КХЛ. Тюменцы с трудом пробивались сквозь оборону гостей и первый гол занесли только «с мясом». Опыта Дениса Ячменева хватит на весь состав. В 35 лет капитан тащит «Рубин» и сегодня «закопал» шайбу в неразберихе на пятаке. Выглянувшее солнце подогрело страсти на площадке, и вспыливший на собственном пятаке Шиафотдинов отправился отдыхать в раздевалку.

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В игре хоккеисты не успевали мерзнуть. Зрителей при «минус 12» не грел даже естественный свет. На трибунах, которые временно установили на поле стадиона футбольной «Тюмени», их обдували все ветра. На сцене у коробки Дед Мороз и чирлидеры разогревали курганских болельщиков, а те мелодично затянули любимый всеми фанами хит Максим «Знаешь ли ты…» и словно подарили «Зауралью» второе дыхание.

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Даже лишившись капитана и повредившего плечо первого центра, гости не сбавили. На раскрошенном льду почти не увидишь красивого хоккея, а под конец шайба катит совсем плохо. Однако Андрей Мнихович нашел чистый лед, промчался через всю площадку и помог 19-летнему Юрию Платонову оформить дубль. Сын трехкратного чемпиона России еще успевает присоединиться к молодежной сборной на чемпионате мира в Чехии, но идею корреспондента «СЭ» форвард встретил с улыбкой: «Туда уже не успею». Раз так, в Магнитогорск Платонова-младшего определенно пора возвращать.

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Георгий Бердюков вернул «Рубин» в игру, но зауральцы выстояли, а Авраменко отправил шайбу в пустые ворота. В концовке особо разгоряченные фаны стали постепенно разоблачаться у баннеров на гостевой трибуне и встретили победу голыми по торс, даже несмотря на крепкие мороз.

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Евгений Белоусов

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