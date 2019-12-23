Форвард «Барыса» вернулся после тяжелой травмы и принес победу фарм-команде, а «Торпедо» обыграл российский клуб

Усть-каменогорское «Торпедо» со счетом 3:1 победило тольяттинскую «Ладу».

У хозяев на четвертой минуте большинство реализовал Никита Сироткин, на 54-й забил Евгений Рымарев, а на 59-й — Сергей Шестаков. Гости на это ответили лишь шайбой Филиппа Толузакова в меньшинстве на 54-й минуте.

В Нур-Султане «Номад», благодаря шайбе форварда сборной Казахстана Антона Некряча на 31-й минуте, обыграл пензенский «Дизель» — 1:0.

Для Некряча этот матч стал первым в сезоне. Летом он был переведен в «Барыс», но получил тяжелую травму и пропустил несколько месяцев, отложив дебют в КХЛ.