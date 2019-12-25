Устименко: В Беларуси прекрасные люди — намного приятнее, чем москвичи и петербуржцы

«В двух словах рассказать о Беларуси? Красивейшая природа. Прекрасные люди. Намного приятнее и добрее, чем те же москвичи и петербуржцы.

Сборная Беларуси или России? Не хочу говорить ни да, ни нет. Всё зависит от предложения и ситуации на конкретный момент. Я очень люблю Беларусь и никогда этого не стеснялся. И был бы рад играть за сборную моей страны, — цитирует Устименко «Прессбол».