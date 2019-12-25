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11:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Устименко: В Беларуси прекрасные люди — намного приятнее, чем москвичи и петербуржцы

Воспитанник белорусского хоккея Кирилл Устименко, заигранный за юниорскую сборную России и задрафтованный «Филадельфией Флайерз» под общим 80-м номером, сравнил белорусов с россиянами.

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«В двух словах рассказать о Беларуси? Красивейшая природа. Прекрасные люди. Намного приятнее и добрее, чем те же москвичи и петербуржцы.

Сборная Беларуси или России? Не хочу говорить ни да, ни нет. Всё зависит от предложения и ситуации на конкретный момент. Я очень люблю Беларусь и никогда этого не стеснялся. И был бы рад играть за сборную моей страны, — цитирует Устименко «Прессбол».

20-летний голкипер в составе юниорской сборной России принял участие в юниорском чемпионате мира 2017 года. В нынешнем сезоне защищает цвета «Рединг Роялз» в лиге Восточного побережья.

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