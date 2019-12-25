Экс-игроки «Барыса» помогли «Торпедо» разгромить российский клуб
ХК «Торпедо» одержало разгромную победу над ЦСК ВВС из Самары в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
ХК «Торпедо» одержало разгромную победу над ЦСК ВВС из Самары в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в
Напомним, что Шин в сезоне 2016/17 повел 15 матчей за «Барыс» в КХЛ, Гренц же выступал за столичный клуб несколько сезонов.