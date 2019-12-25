Экс-игроки «Барыса» помогли «Торпедо» разгромить российский клуб

Встреча прошла в Усть-Каменогорске и завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев. Дубль в составе победителей на свой счет записал Александр Шин. Также по разу отличились Дмитрий Гренц, Стас Петросян, Денис Игнашин, Иван Исаев, Герман Шапорев и Никита Сироткин.