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19:52 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игроки «Барыса» помогли «Торпедо» разгромить российский клуб

ХК «Торпедо» одержало разгромную победу над ЦСК ВВС из Самары в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: vksport.kz

Встреча прошла в Усть-Каменогорске и завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев. Дубль в составе победителей на свой счет записал Александр Шин. Также по разу отличились Дмитрий Гренц, Стас Петросян, Денис Игнашин, Иван Исаев, Герман Шапорев и Никита Сироткин.

Напомним, что Шин в сезоне 2016/17 повел 15 матчей за «Барыс» в КХЛ, Гренц же выступал за столичный клуб несколько сезонов.

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