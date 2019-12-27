«Сарыарка» проиграла российскому клубу

Игра завершилась со счетом 2:3. У «Сарыарки» на 16-й минуте забил Эдгарс Кулда, реализовавший буллит, а на 47-й забил Александр Ремов. За «Ладу» на шестой минуте в меньшинстве отличился Александр Тимирев, на девятой большинство реализовал Филипп Толузаков, а на 38-й третью шайбу провел Андрей Белозеров.