«Сарыарка» проиграла российскому клубу
Карагандинская «Сарыарка» уступила российской «Ладе» в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинская «Сарыарка» уступила российской «Ладе» в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась со счетом 2:3. У «Сарыарки» на 16-й минуте забил Эдгарс Кулда, реализовавший буллит, а на 47-й забил Александр Ремов. За «Ладу» на шестой минуте в меньшинстве отличился Александр Тимирев, на девятой большинство реализовал Филипп Толузаков, а на 38-й третью шайбу провел Андрей Белозеров.
С 49 очками «Сарыарка» идет пятой из 16 команд в своей конференции. В следующем матче карагандинцы 29 декабря дома примут