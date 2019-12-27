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21:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» проиграла российскому клубу

Карагандинская «Сарыарка» уступила российской «Ладе» в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 2:3. У «Сарыарки» на 16-й минуте забил Эдгарс Кулда, реализовавший буллит, а на 47-й забил Александр Ремов. За «Ладу» на шестой минуте в меньшинстве отличился Александр Тимирев, на девятой большинство реализовал Филипп Толузаков, а на 38-й третью шайбу провел Андрей Белозеров.

С 49 очками «Сарыарка» идет пятой из 16 команд в своей конференции. В следующем матче карагандинцы 29 декабря дома примут ЦСК-ВВС — игра начнется в 17:00 по времени Нур-Султана.

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