«Сарыарка» завершила 2019 год победой с сухим счетом над российским клубом

Игра проходила сегодня, 29 декабря, в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:0.

Победу «Сарыарке» принесли дубль Вадима Хлопотова, забившего на второй и 60-й минутах, и шайба Константина Соколова на 18-й.