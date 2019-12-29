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16:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» завершила 2019 год победой с сухим счетом над российским клубом

Карагандинская «Сарыарка» победила российский «ЦСК ВВС» из Самары в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 29 декабря, в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:0.

Победу «Сарыарке» принесли дубль Вадима Хлопотова, забившего на второй и 60-й минутах, и шайба Константина Соколова на 18-й.

Набрав 51 очко, «Сарыарка» идет на пятом месте из 16 клубов в своей конференции. В следующем матче карагандинцы 11 января в гостях сыграют с узбекистанским «Хумо».

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