Глеб Никитин пожелал ХК «Торпедо» выйти в плей-офф

Глава региона пожелал спортсменам удачи: губернатор призвал хоккеистов выйти в плей-офф КХЛ и уже там побороться за то, чтобы войти в число лучших команд страны. Никитин подчеркнул, что болельщики ждут от клуба результатов. По мнению губернатора, в целом «Торпедо» в 2019 году показывало неплохой хоккей.