Глеб Никитин пожелал ХК «Торпедо» выйти в плей-офф
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги 2019 года на заседании правления нижегородского хоккейного клуба «Торпедо».
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги 2019 года на заседании правления нижегородского хоккейного клуба «Торпедо».
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Напомним, что 28 декабря 2019 года «Торпедо» провело последний матч в Нижнем Новгороде против рижского «Динамо» и победило со счетом 5:2.
В первые дни нового года нижегородцев ждут сразу два домашних матча. 3 января «Торпедо» сыграет с «Трактором», а 7 января — с «Адмиралом». Обе встречи начнутся в 17.00.