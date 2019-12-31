Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Швеция U20
Словакия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Россия U20
Германия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Финляндия U20
Швейцария U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Канада U20
Чехия U20
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
21:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
2020
Миннесота Уайлд
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2020
Баффало Сэйбрз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
2020
Каролина Харрикейнз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
2020
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
2020
Детройт Ред Уингз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
2020
Колорадо Эвеланш
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Оттава Сенаторз
52
Все события
Фоторепортажи
10«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»
20Лучшие спортивные фото 2019 года
14:19 (мск), источник: МК - Нижний Новгород

Глеб Никитин пожелал ХК «Торпедо» выйти в плей-офф

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги 2019 года на заседании правления нижегородского хоккейного клуба «Торпедо».

Наверх

Глава региона пожелал спортсменам удачи: губернатор призвал хоккеистов выйти в плей-офф КХЛ и уже там побороться за то, чтобы войти в число лучших команд страны. Никитин подчеркнул, что болельщики ждут от клуба результатов. По мнению губернатора, в целом «Торпедо» в 2019 году показывало неплохой хоккей.

Напомним, что 28 декабря 2019 года «Торпедо» провело последний матч в Нижнем Новгороде против рижского «Динамо» и победило со счетом 5:2.

В первые дни нового года нижегородцев ждут сразу два домашних матча. 3 января «Торпедо» сыграет с «Трактором», а 7 января — с «Адмиралом». Обе встречи начнутся в 17.00.

 Фестиваль «Горьковская елка» открылся в Нижнем Новгороде
Отделались «легким» испугом
Россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Объявлен состав сборной России на январские этапы КМ по биатлону
Федору Емельяненко напомнили о неспортивных боях
Президент «Ростова» выступил с заявлением к болельщикам клуба
Тутберидзе рассказала, почему не стала тренером своей дочери
Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Оттаву»
В Австралии укротили ВАР. Там объясняют судейские решения
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь