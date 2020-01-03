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16:48 (мск), источник: БЕЛТА

Команда ОАЭ победила хоккеистов из Китая на Рождественском турнире в Минске

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Объединенных Арабских Эмиратов одержала уверенную победу над хоккеистами из Китая в матче XVI Рождественского любительского турнира на приз Президента Беларуси в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Уже в первом периоде хоккеисты ОАЭ сняли все вопросы о победителе этого поединка, забросив 8 шайб и пропустив всего одну. Итоговый счет — 17:11.

Завтра в предварительной группе В китайская дружина будет соперничать со сборной Балкан. В воскресенье, 5 января, балканцы встретятся с командой ОАЭ.

В группе С в первом сегодняшнем матче украинские хоккеисты оказались сильнее швейцарцев — 4:1.

Хоккеисты Украины победили швейцарцев на старте XVI Рождественского турнира в МинскеДва периода первого матча представителей предварительной группы С получились очень упорными, и перед заключительной третью украинцы выигрывали с минимальным перевесом — 2:1.

Сегодня вечером хоккейная команда Президента Беларуси, выступающая в группе А, сыграет со сборной Международной федерации хоккея. В группе D будут соперничать хоккеисты из Германии и сборная Балтии.

Все матчи Рождественского турнира проходят на льду «Чижовка-Арены». Организаторы состязаний — Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.

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