Лукашенко открыл в Минске международный Рождественский турнир любителей хоккея

Матчи турнира пройдут в спорткомплексе «Чижовка-Арена» в Минске с 3 по 7 января. На предварительной стадии соревнований участники разделены на четыре группы по три сборные в каждой. Занявшие первые места в четырех группах выйдут в полуфинал, победители которого поборются за главный приз. Команда Белоруссии во главе с Лукашенко в пятницу вечером в первый день турнира сыграет с ледовой дружиной Международной федерации хоккея. Команда России за выход в полуфинал поборется с командами Германии и сборной Балтии.