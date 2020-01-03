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18:54 (мск), источник: ТАСС

Лукашенко открыл в Минске международный Рождественский турнир любителей хоккея

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу открыл XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея на призы главы белорусского государства. Одновременно белорусский лидер открыл и республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба», сообщает пресс-служба белорусского президента.

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Источник: РИА "Новости"

«В эти новогодние, праздничные дни Минск буквально живет и дышит звездным хоккеем. Нас вновь собрал Рождественский международный турнир любителей хоккея на призы президента. Эти состязания верных рыцарей народной ледовой игры давно называют неофициальным любительским чемпионатом мира», — отметил Лукашенко.

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В белорусскую столицу для участия в турнире приехали хоккейные сборные Балкан, Балтии, Международной федерации хоккея, Германии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов. Конкуренцию на ледовых площадках Минска им составят команды любителей хоккея из России, США, Украины, Финляндии и Швейцарии.

Матчи турнира пройдут в спорткомплексе «Чижовка-Арена» в Минске с 3 по 7 января. На предварительной стадии соревнований участники разделены на четыре группы по три сборные в каждой. Занявшие первые места в четырех группах выйдут в полуфинал, победители которого поборются за главный приз. Команда Белоруссии во главе с Лукашенко в пятницу вечером в первый день турнира сыграет с ледовой дружиной Международной федерации хоккея. Команда России за выход в полуфинал поборется с командами Германии и сборной Балтии.

В прежние годы победителем Рождественского турнира 12 раз становилась команда президента Белоруссии, трижды успех праздновала команда России.

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