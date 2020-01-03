Команда Лукашенко триумфально начала поход за 13-м Кубком Рождественского турнира

Источник: Sputnik.by

Сегодня на льду минского спорткомплекса «Чижовка-Арена» открылся 16-й Рождественский турнир.

Хозяева первенства в первом матче встречались со сборной Международной федерации хоккея (ИИХФ). Команда белорусского лидера праздновала победу со счётом 11:3 (2:0, 4:2, 5:1). В составе победителей точными бросками отметились Александр Лукашенко (хет-трик), Максим Слыш, Андрей Глебов, Денис Курдеко, Дмитрий Мелешко (забросил дважды), Геннадий Савилов (также оформил хет-трик).

После игры команда белорусского лидера традиционно поблагодарила болельщиков за поддержу, подарив им мягкие игрушки.

После игры команда белорусского лидера традиционно поблагодарила болельщиков за поддержу, подарив им мягкие игрушки.

Самым везучим достались сувениры из рук главы государства.

Александр Лукашенко излучает оптимизм. | Источник: РИА "Новости"

Сильная сторона команды Лукашенко

«Конечно, первая игра у нас такая определяющая, дает импульс на весь турнир, поэтому готовились к ней хорошо», — сказал журналистам защитник команды президента Александр Макрицкий.

Он затруднился ответить, кто из 11 команд представляет наибольшую угрозу хозяевам.

«По конкурентам пока затрудняюсь сказать, надо посмотреть, как выступают другие команды», — уточнил Макрицкий.

Рождественский турнир. Матч Беларусь — ИИФХ. Фото на память с соперниками.

«А самая сильная сторона нашей команды — сыгранность. Много игроков вместе играли не один год. Именно за счет командных действий, за счет работы будем обыгрывать соперников», — сказал он.

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов обратил внимание, что для хозяев не было сюрпризом преимущество над соперником.

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«Все происходит так, как мы рассчитывали, и ничего удивительного в этом нет, наверное, потому что мы готовились к турниру», — сказал Савилов.

Вместе с тем глава ФХРБ отметил, что в сборной ИИХФ много именитых игроков.

«Естественно, мастерства у них вагон и маленькая тележка, и они это доказывают, забивая голы. Но за счет функциональной подготовки, за счет движения мы их переигрываем», — сказал после второго периода Савилов.

Завтра белорусская команда сразится против новичков Рождественского турнира — хоккеистов из США.