Звезды хоккея собрали в Сочи более 2 млн рублей для детей-инвалидов

В пятницу в Ледовом дворце «Роза Хутор» под эгидой Ночной хоккейной Лиги прошел в пятый раз благотворительный хоккейный матч с участием звезд отечественного хоккея. На льду сражались команды «Легенды хоккея» и «Ночная хоккейная лига». Со счетом 17:11 победила команда «Легенды хоккея». Несмотря на то, что главным в этой игре был принцип «не победа, а участие», звезды продемонстрировали все свое мастерство, подарив зрителям удовольствие от высококлассной игры.

«Сборы от продажи билетов на матч составили 1,189 миллиона рублей. Эту сумму, как и в прошлые годы, удвоил президент компании «Норильский Никель» Владимир Потанин, который выступал в составе команды «Легенды хоккея». Итоговая сумма в размере 2,378 миллионов рублей будет перечислена в АНО ЦСПА «Лыжи Мечты» для проведения занятий по программе физической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на курорте «Роза Хутор», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в матче участвовали двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и Европы Алексей Касатонов, Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, Олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный, двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Александр Кожевников, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, легендарная «Русская ракета» Павел Буре.