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16:41 (мск), источник: БЕЛТА

Российские хоккеисты стали первыми финалистами Рождественского турнира в Минске

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские хоккеисты стали первыми финалистами XVI Рождественского турнира среди любителей на приз Президента Беларуси в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в первом полуфинальном поединке россияне встречались с командой Финляндии и победили со счетом 5:2. Лучшими игроками этой встречи признаны Аки Уусикартано (Финляндия) и Денис Карцев (Россия). На групповом этапе нынешнего турнира российская команда обыграла сборные Балтии (14:5) и Германии (8:1). В прошлые годы российская команда трижды выигрывала минский Рождественский турнир (2007, 2011, 2015).

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Во втором сегодняшнем полуфинале действующий победитель этих состязаний команда Президента Беларуси встретится с хоккеистами Объединенных Арабских Эмиратов, которые год назад стали обладателями бронзы. Эта игра начнется в 19.00 на главной площадке столичной «Чижовка-Арены». В финальном матче прошлого турнира белорусы обыграли россиян со счетом 8:5. Ледовая дружина главы белорусского государства является 12-кратным победителем Рождественского турнира (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019).

Победители полуфинальных баталий 7 января встретятся в финальном поединке за главный приз (19.00), а проигравшие сыграют за 3-е итоговое место (13.00). Обе встречи заключительного игрового дня пройдут на главной площадке «Чижовка-Арены».

Также 7 января на малой площадке состоятся решающие матчи финального этапа турнира «Золотая шайба» в старшей возрастной группе. Встреча за бронзу начнется в 10.00, а поединок за первое место стартует в 15.00.

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