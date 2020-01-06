Хоккейный клуб из чемпионата Казахстана спасли из снежного плена

28 игроков вместе с двумя тренерами и двумя водителями направлялись в Петропавловск, где 7 января проведут матч с «Кулагером». Автобус застрял из-за снежного вала на 27-м километре автодороги Тимирязево — Сарыколь в Северо-Казахстанской области.

Отмечается, что «Актобе» выехал 5 января в шесть утра, а в 18:30 трасса была закрыта из-за штормового предупреждения и плохой видимости. Автобус успел преодолеть тысячу километров, а расстояние до Петропавловска составляет 1221 километр. Для вызволения из снежного плена дорожники задействовали автогрейдер и бульдозер, а акимат Тимирязевского района организовал обед для команды.

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Добавим, что за «Актобе» играет экс-нападающий молодежной сборной Казахстана Айдос Жорабек. Интересно, что 5 января он написал в твиттере следующее: «1300 километров на автобусе сидя — как же я люблю хоккей, что приносит мне такое удовольствие и путешествия по Казахстану!».