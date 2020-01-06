Хоккейный клуб из чемпионата Казахстана спасли из снежного плена
Дорожники спасли делегацию хоккейного клуба «Актобе», сообщила Vesti.kz руководитель
Дорожники спасли делегацию хоккейного клуба «Актобе», сообщила Vesti.kz руководитель
28 игроков вместе с двумя тренерами и двумя водителями направлялись в Петропавловск, где 7 января проведут матч с «Кулагером». Автобус застрял
Отмечается, что «Актобе» выехал 5 января в шесть утра, а в 18:30 трасса была закрыта
Добавим, что за «Актобе» играет
Матч «Кулагер» — «Актобе» состоится завтра, 7 января, и начнется в 17:00 по времени