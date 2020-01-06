Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал Рождественского турнира в Минске

В сегодняшней встрече хозяева турнира сразу пошли вперед, но быстро добиться успеха им не удалось. Однако на 8-й минуте белорусы все же сумели выйти вперед после точного броска Александра Макрицкого. Еще через 5 минут Александр Рядинский с передачи Александра Лукашенко удвоил результат. Затем капитан хозяев Олег Антоненко забросил третью шайбу, после чего форвард гостей Артур Зайнутдинов отквитал один гол. Почти сразу после перерыва белорусы отличились дважды подряд — сначала цели достиг точный бросок Александра Лукашенко, а затем успеха добился Александр Кулаков. Гости не остались в долгу и вскоре играющий тренер команды ОАЭ белорусский специалист Артем Сенкевич, Лука Вукоя и, реализовавший буллит Артур Зайнутдинов, сократили разрыв до минимума — 5:4. Пропустив 3 шайбы подряд, белорусские хоккеисты активизировались и за минуту до второго перерыва Андрей Михалев и Олег Антоненко сделали счет 7:4. В начале заключительной трети матча после паса Александра Лукашенко эффектную шайбу забросил Михаил Грабовский. Потом они поменялись ролями — Александр Лукашенко поразил ворота дальним броском после передачи Михаила Грабовского. Гости ответили голом Артема Сенкевича.