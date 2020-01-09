Рождественский турнир. На контроле Президента

Источник: РИА "Новости"

Как команда Президента готовится к Рождественскому турниру? Чем профессиональные в прошлом хоккеисты занимаются сегодня? Как изменился любительский хоккей Беларуси за последние 16 лет? И откуда выходят юные звезды игры? О спортивной дипломатии и не только — в очередной серии проекта «На контроле Президента», вышедшей на телеканале «Беларусь 1».

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Звездный десант

Год 2005-й. Дворец спорта. ­Президент Александр Лукашенко получает награду Международной федерации хоккея за большой вклад в развитие этого вида спорта. Памятный момент стал кульминацией финала первого в истории Рождественского турнира среди любителей. Исполнительный директор Федерации хоккея Беларуси Сергей Савицкий отметил, что тогда было немало предпосылок для развития любительского хоккея:



— Строились дворцы спорта, свою независимость обрел чемпионат Беларуси, детский хоккей развивался бурными темпами… Нам помогло Министерство иностранных дел. За счет личных контактов налаживали связи с любительскими командами. Благодаря заинтересованности всех сторон турнир состоялся в январе 2005 года.



С тех пор ежегодно в Минск приезжают звезды этой игры. За примерами ходить далеко не надо. В прошлом году, например, встречали Дариуса Каспарайтиса, Фила Эспозито, Андрея Николишина. В этом году на минском льду увидели Стива Каспера, Рихарда Линтнера, Алексея Ковалева, Алексея Житника и других легендарных игроков.



…Неделя до Нового года. На часах начало пятого вечера. За окном вот-вот начнет темнеть. На ледовой арене «Олимпик Парка» тренируется команда Президента. Львиная доля внимания — наигрыванию звеньев. В команде дружеская атмосфера. Всех игроков объединяет прежде всего любовь к хоккею. По завершении профессиональной карьеры с игрой попрощаться раз и навсегда невозможно, даже несмотря на колоссальный недостаток времени, рассуждает вратарь команды Президента Вадим Пекарский. Сегодня он занимается турбизнесом. Организовать отдых — дело непростое. Десятки звонков в день, каждому максимум внимания: клиент должен остаться доволен услугой. Но в редкие минуты перерыва мысли все равно о хоккее, признается Вадим:



— Это любимое дело, без которого не представляешь свою жизнь.



Тренировка все равно что матч — каждый хоккеист ежесекундно в игре. Пас, бросок, вратарь отбил. Эмоции порой зашкаливают. На то он и хоккей. За плечами защитника команды Александра Зеленко тысячи часов игры на высшем уровне. Особое место в сердце занимают «Гомельские рыси». Как и у каждого спортсмена, в определенный момент профессиональный путь подходит к концу. Однако жизнь на этом не останавливается, а приобретает новые краски. Вместе с партнером Александр открыл бизнес-такси. Нюансов в работе хватает, но для любимой игры всегда найдется окошко в графике.



Год 2007-й. В Минск на Рождественский турнир впервые приезжают родоначальники хоккея канадцы. Тогда же и первый рекорд по количеству стран-участниц — 12. А к своему первому мини-юбилею Рождественский турнир подошел в статусе неофициального чемпионата мира среди любителей. Глава Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон увиденным был впечатлен:



— Потрясающий турнир! Посмотрите на трибуны, они заполнены. Атмосфера в «Чижовка-Арене» фантастическая. Я приятно удивлен уровнем соревнований. Нам нравится абсолютно все.

Всегда в форме

За 16-летнюю историю Рождественского турнира болельщики в Минске увидели представителей более чем 20 стран. Начиная от признанных грандов мирового хоккея (финнов, канадцев, швейцарцев, американцев) до тех, кто только недавно добился первых успехов: хоккеистов из Китая или Объединенных Арабских Эмиратов. На Рождественском турнире выступают и уникальные команды. Эти сборные не увидишь на соревнованиях среди профессионалов. Игроков разных стран в составах команд ИИХФ, Балтии и Балкан в одно целое объединила любовь к хоккею. Советник главы Федерации хоккея США Дэйв Огрин приятно удивлен:



— Мы не ожидали, что это событие будет такого размаха. Масштаб впечатляет, мы видим отличный хоккей! Рождественский турнир сложно переоценить. Посмотрите, кто сюда приезжает: руководители, функционеры ИИХФ, хоккеисты-ветераны, некогда игравшие вместе, встретились вновь. Уникальная возможность! Мы обязательно сюда вернемся.



Рождественский турнир еще основательнее укрепил позиции любителей хоккея по всей стране. Существующая на протяжении долгого времени так называемая Ночная хоккейная лига, или чемпионат города Минска, расширилась до трех дивизионов. Если в высшем или первом играют те, кто так или иначе ранее был связан с этим видом спорта профессионально, то во втором — исключительно любители: директора и простые рабочие, учителя и врачи, пожарные и энергетики. Сегодня это самый массовый по количеству участников дивизион. Чемпионат страны среди любителей?! Под это определение вполне подпадает и Республиканский любительский турнир на призы Президентского спортивного клуба. С сентября по апрель за кубок и титул сражаются сборные каждой области Беларуси, конкуренцию которым составляет и команда ­Президента.



В форме нужно быть всегда. Однако у хоккеистов ее пик приходится на январь. А точнее, на период проведения международного Рождественского турнира. Отличное начало нового спортивного года! Об этом говорил и Глава государства на открытии нынешних соревнований:



— В эти новогодние, праздничные дни Минск буквально живет и дышит звездным хоккеем. Эти состязания верных рыцарей народной ледовой игры давно называют неофициальным любительским чемпионатом мира. Сегодня он популярен и узнаваем во всем мире, у него свои традиции и свои символы.

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Возможно все

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель лично приехал в Беларусь, чтобы стать частью этого праздника спорта. Увиденным функционер остался восхищен, подчеркнув, что организованы соревнования на уровне чемпионата мира среди профессионалов. Об этом Рене Фазель говорил во Дворце Независимости во время личной встречи с ­Александром Лукашенко. Вот он, пример спортивной дипломатии в действии. Вопрос, который также стоит на особом контроле ­Президента. Ведь имидж Беларуси формируется в том числе и на спортивных аренах. И не только за счет побед наших атлетов, но и за счет уровня организации международных турниров. Зарубежные гости видят нашу развитую инфраструктуру, прекрасные спортивные объекты, видят город европейского уровня. И в итоге оценивают Беларусь как страну, способную принимать самые крупные турниры, в том числе чемпионаты миры по хоккею.



А это Абу-Даби — столица Объединенных Арабских Эмиратов. Средняя температура воздуха — плюс 40 градусов. Казалось бы, как в этой стране можно развивать хоккей? Но все же это возможно. Правда, не без помощи и белорусов. Президентский спортивный клуб подписал меморандум о сотрудничестве с Советом Абу-Даби по спорту, в частности, с клубом Абу-Даби по ледовым видам спорта и Федерацией ледовых видов спорта ОАЭ. Как следствие, наши специалисты отправились в эту жаркую страну, чтобы передавать свой опыт местным хоккеистам. Возглавляет сборную ОАЭ Артем Сенькевич. Также в тренерский штаб входят и другие белорусские специалисты: Михаил Климин, Андрей Якимович и Сергей Заделенов. Вот вам еще один пример спортивной дипломатии.



Имидж Беларуси формируется в том числе и на спортивных аренах. И не только за счет побед наших атлетов, но и за счет уровня организации международных турниров.



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