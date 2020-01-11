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10:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фетисов хочет провести матчи на Северном и Южном полюсах

Посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов в апреле и мае намерен провести в рамках программы «Последняя игра» благотворительные хоккейные матчи на Северном и Южном плюсах.

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Источник: РИА "Новости"

— В Гималаях будем играть через пять дней, потом на Южном и Северном полюсах, в Монако, — цитирует ТАСС Фетисова. — Еще играем в Японии, Гонконге — в тех местах, где проблема с климатом будет ощущаться особо. Играть будет сборная мира. Это не только хоккеисты, но представители других видов спорта, политики, бизнесмены, это люди, которые считают, что климат является сейчас главным вызовом для всех для нас, живущих на планете». «Проблема климата требует серьезнейших решений.

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