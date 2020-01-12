Команда Ильи Корзуна лидирует в турнире по хоккею 3×3 после второго игрового дня юношеских Игр-2020

В турнире на Vaudoise Arena команда в зеленых джерси, в которой играет белорус Илья Корзун, обыграла команды «Коричневых» — 8:6 и «Красных» — 9:8. Что касается остальных команд с белорусами в составе, то дружина «Черных», за которых выступает Даниил Карпович, сначала уступила «Красным» — 9:12, а затем взяла верх над «Синими» — 14:8. «Оранжевые», ворота которых защищает Ян Шостак разгромили «Синих» — 12:1 и уступили «Желтым» Андрея Мурашко — 4:9. Таким образом, «солнечные» взяли реванш за поражение от «Серых» — 8:11.

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Согласно правилам хоккейного турнира, на III зимних юношеских Олимпийских играх матчи проходят в формате 3×3. Каждый матч длится на одной из сторон хоккейной площадки по 16 минут. В споре за медали участвуют 8 команд, в них играют по 13 спортсменов из разных стран. В том числе и четыре белоруса, попавшие в разные сборные, которые названы по цвету хоккейных свитеров. Четыре лучшие команды по итогам предварительного раунда соревнований продолжат борьбу в полуфиналах, они состоятся 14 января. Решающая стадия ледовых баталий — 15 января.