Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
Хоккей. КХЛ
13.01
Куньлунь
Сибирь
34
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
13.01
Амур
Авангард
Б
12
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
13 января, источник: Vesti.kz

Форвард «Барыса» забросил вторую шайбу после тяжелой травмы

Два казахстанских клуба провели гостевые матчи против российских команд в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Столичный «Номад» дважды вел в счете, но уступил московской «Звезде» — 2:5.

У «Номада» на четвертой минуте забил Антон Некряч, а на 26-й — Кирилл Шмурыгин, которому ассистировали все тот же Некряч и Валентин Разумняк. За «Звезду» в большинстве отличились Игорь Мясищев (16-я минута), Дмитрий Юшкевич (49) и Никита Мокин (51), а в равных составах — Сергей Лапин (29) и Даниил Лобанов (54).

Для 24-летнего Некряча прошедший матч стал шестым после тяжелой травмы — в его активе теперь три (2+1) очка. Весной форвард помог сборной Казахстана вернуться в элитный дивизион чемпионата мира и поднялся в «Барыс», но в итоге дебют в КХЛ был отложен из-за повреждения.

Карагандинская «Сарыарка» в Московской области уступила воскресенскому «Химику» в серии буллитов — 2:3.

Шайбы Антона Горбачева на третьей минуте и Матвея Тымченко на 20-й помогли «Сарыарке» повести 2:0, но голы Максима Баина на 46-й и Алексея Гришина в большинстве на 54-й спасли «Химик» от поражения, а в серии буллитов решающий бросок в свой актив записал Олег Губин.

С 52 очками «Сарыарка» идет восьмой в конференции, а «Номад» с 38 баллами занимает 14-е место из 16 команд. В следующих матчах карагандинцы завтра, 15 января, в 22:00 по времени Нур-Султана встретятся в Москве со «Звездой», а столичный клуб 20 января примет дома «Торос».

Регулярный чемпионат ВХЛ завершится 18 февраля. В плей-офф выйдут по восемь команд из двух конференций.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Попадавшийся на допинге экс-чемпион мира из Мексики присоединился к тренировочному лагерю "Канело"
AS: Вальверде уволен из «Барселоны», команду возглавит Сетьен
Норвежская биатлонистка рассказала о своих русских корнях
Роджер Федерер отреагировал на критику Греты Тунберг
Магомед не идет к горе: турецкие гранды хотят игрока «Зенита»
Российский вратарь признан первой звездой недели в НХЛ
Сборная России потерпела разгромное поражение на ЧЕ по гандболу
Футболист «Динамо» сравнил свой клуб со «Спартаком»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь