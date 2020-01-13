Форвард «Барыса» забросил вторую шайбу после тяжелой травмы

Столичный «Номад» дважды вел в счете, но уступил московской «Звезде» — 2:5.

У «Номада» на четвертой минуте забил Антон Некряч, а на 26-й — Кирилл Шмурыгин, которому ассистировали все тот же Некряч и Валентин Разумняк. За «Звезду» в большинстве отличились Игорь Мясищев (16-я минута), Дмитрий Юшкевич (49) и Никита Мокин (51), а в равных составах — Сергей Лапин (29) и Даниил Лобанов (54).

Для 24-летнего Некряча прошедший матч стал шестым после тяжелой травмы — в его активе теперь три (2+1) очка. Весной форвард помог сборной Казахстана вернуться в элитный дивизион чемпионата мира и поднялся в «Барыс», но в итоге дебют в КХЛ был отложен из-за повреждения.

Карагандинская «Сарыарка» в Московской области уступила воскресенскому «Химику» в серии буллитов — 2:3.

Шайбы Антона Горбачева на третьей минуте и Матвея Тымченко на 20-й помогли «Сарыарке» повести 2:0, но голы Максима Баина на 46-й и Алексея Гришина в большинстве на 54-й спасли «Химик» от поражения, а в серии буллитов решающий бросок в свой актив записал Олег Губин.

С 52 очками «Сарыарка» идет восьмой в конференции, а «Номад» с 38 баллами занимает 14-е место из 16 команд. В следующих матчах карагандинцы завтра, 15 января, в 22:00 по времени Нур-Султана встретятся в Москве со «Звездой», а столичный клуб 20 января примет дома «Торос».