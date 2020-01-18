Хоккейный турнир РФ-КНР на льду реки Амур закончился победой России

Источник: Спорт РИА Новости

Детские, юношеские команды и впервые команда ветеранов провели по одной игре на льду. Детская встреча закончилась со счетом 2:0, юноши сыграли со счетом 7:2 и ветераны победили китайских соперников 5:1.

Самому младшему участнику игр этого года — 11 лет, самому старшему игроку из КНР — 63 года.

Зрители могли наблюдать за игрой возле монитора на набережной реки Амур, на нем велась прямая трансляция игры. Для болельщиков работала полевая кухня, фотозона, там можно было приобрести сувениры с символикой игр. В Благовещенске сегодня около 17 градусов мороза. В фотозоне болельщиков встречали аниматоры в костюме снеговика, мыши и медведя.

Стартовала в этом году серия товарищеских матчей в Китае. Более 60 хоккеистов из Благовещенска, Свободного, Райчихинска, Новобурейского и Тынды сыграли с китайскими соперниками в городе Бэйань, первыми были спортсмены старше 45 лет, итог встречи — 4:0 в пользу России, победу одержала и команда юношей — россиян — 9:2. В четверг уверено заявила о себе в Китае и младшая команда хоккеистов Приамурья — 4:0, в этот же день юноши и ветераны провели вторые игры, на этот раз ничья: 4:4 и 2:2. В пятницу также в Китае команда спортсменов 11−12 лет сыграла со счетом 2:2.