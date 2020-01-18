Форвард сборной Казахстана оформил хет-трик в матче против российского клуба

Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев, у которых хет-трик оформил нападающий сборной Казахстана Евгений Рымарев (01:40, 10:55, 12:19).

Также отличились Артем Лихотников (2:19), Никита Сироткин (20:21), Иван Исаев (20:49) и Дмитрий Громов (50:24).

Благодаря этой победе казахстанский клуб расположился на девятом месте из 16-ти во второй конференции, набрав 50 очков.

«Торос» в свою очередь с 58 баллами оказался на пятой позиции.