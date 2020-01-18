Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
23:00
Эдмонтон Ойлерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
23:59
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
19.01
Торонто Мэйпл Ливз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
19.01
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
19.01
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
19.01
Филадельфия Флайерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
19.01
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
19.01
Нэшвилл Предаторз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
19.01
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
19.01
Ванкувер Кэнакс
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
17:44 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана оформил хет-трик в матче против российского клуба

ХК «Торпедо» из Усть-Каменогорска победил нефтекамский «Торос» в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев, у которых хет-трик оформил нападающий сборной Казахстана Евгений Рымарев (01:40, 10:55, 12:19).

Читайте также
Экс-игроки «Барыса» помогли «Торпедо» разгромить российский клуб

Также отличились Артем Лихотников (2:19), Никита Сироткин (20:21), Иван Исаев (20:49) и Дмитрий Громов (50:24).

Благодаря этой победе казахстанский клуб расположился на девятом месте из 16-ти во второй конференции, набрав 50 очков.

«Торос» в свою очередь с 58 баллами оказался на пятой позиции.

Следующий матч устькаменогорские хоккеисты проведут также на своем льду против «Нефтяника» из Альметьевска 20 января.

Читайте также
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Форвард сборной Казахстана оформил хет-трик в матче против российского клуба
«Зенит» хочет подписать казахскую суперзвезду
Большунов продолжает побеждать на Кубке Мира и после Тур де Ски
Русский друг Макгрегора назвал обязательных для него соперников
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мира
Девушке из России светит срок за связь с игроком «Милана» (фото)
Хорватский футболист объявил об уходе из ЦСКА
«Реал» принимает «Севилью» в примере (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь