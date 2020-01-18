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18:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия раздавила Канаду за 18 минут! Крутая победа наших юниоров на Олимпиаде

В первом матче юношеских Олимпийских игр россияне победили канадцев — 6:2.

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Источник: РИА "Новости"

Юношеские Олимпийские игры-2020. Хоккей

Группа В

Россия U-16 — Канада U-16 — 6:2 (4:0, 1:2, 1:0)

Голы России: Мичков (2), Газизов, Малов (2), Квочко.

Броски: 22 — 17.

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Формат и участники

Формат олимпийского турнира — две группы по три команды, две лучших сборных выходят в полуфинал. В группе А выступают США, Финляндия и Швейцария, в группе В — Россия, Канада и Дания. Из топовых сборных не хватает Швеции и Чехии — исключая хозяев соревнований швейцарцев, страны могли выставить команду либо в мужской, либо в женский турнир. Те же шведы выбрали второй вариант.

На Олимпиаде принимают участие хоккеисты 2004 года рождения и младше — юниорские сборные U-16. При этом заявка укороченная: два вратаря и всего 15 полевых игроков (шесть защитников и девять нападающих). Более короткие и сами матчи: период длится по 15 минут, а удаления — по полторы минуты вместо двух.

Российские сборные играли на двух прошлых юношеских Олимпиадах и заняли второе (в 2012 году) и третье (в 2016-м) место. При этом во втором случае нашу страну представляла команда 2000 г. р. — та самая, что недавно выступала на МЧМ.

Так, в той сборной были Амир Мифтахов, Антон Малышев, Даниил Журавлев, Григорий Денисенко, Александр Хованов, Егор Соколов — сразу шесть серебряных призеров чемпионата в Остраве. И, конечно, Андрей Свечников.

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Составы

Канадский состав нельзя оценить как абсолютно лучший для их возраста — на Олимпиаду не приехал сильнейший юниор 2004 г.р., форвард Шейн Райт, который считается одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2022. Он играет уже не в детских чемпионатах, как большинство его сверстников, а за «Кингстон» в лиге Онтарио, и в 16 лет (исполнилось 5 января) идет в OHL почти по очку за матч — 33 (20+13) баллов в 35 матчах. Из тех, кто приехал в Швейцарию, главная звезда у Канады — еще один нападающий Маттье Савуа, который выступает за «Виннипег» в WHL. Сегодня он, правда, запомнился не только ярким дриблингом, но и дисциплинарным штрафом, из-за которого пропустил 12 минут.

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Интересно, что главным тренером канадцев стал Горди Дуайер — бывший наставник «Медвешчака» и минского «Динамо». Россиян же возглавляет Владимир Филатов, который выиграл со сборной 2001 г. р. серебро ЮЧМ-2019. В нашей сборной, прежде всего, можно выделить двух форвардов первой тройки: Ивана Мирошниченко из «Витязя» и Матвея Мичкова из «Локомотива». Первый — большой праворукий вингер с мощнейшим (особенно для 15-летнего парня) броском, второй — негабаритный супертехнарь с уникальным бомбардирским талантом. За последнее десятилетие разве что Свечников выбивал в детском хоккее статистику, сравнимую с Мичковым.

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Игра

Матч получился неоднозначным: до середины игры она складывалась по сценарию российско-канадской битвы на МЧМ (на групповом этапе) — наша сборная повела 5:0 к 19-й минуте, причем абсолютно по делу.

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Преимущество было огромным, плюс наш соперник постоянно удалялся, а вратарь Винсент Филион, которого после четырех шайб заменил Фабиан Эрнст, откровенно не выручал. Мичков набрал 3 (2+1) очка, Мирошниченко — 2 (0+2). Однако после 0:5 Канада не сдалась — а включила совершенно другие скорости и мощности. А вот россияне, к сожалению, стали оборонять счет и играть на контратаках.

Забить шестой гол получилось лишь в концовке, а вот моментов у наших ворот было множество — шансов сократить отставание хотя бы до двух шайб у канадцев было предостаточно. К счастью, не вышло.

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В следующем матче Олимпиады сборная России сыграет против Дании.

Павел Климовицкий

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