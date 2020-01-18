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19:32 (мск), источник: ТАСС

Тренер: Российские хоккеисты не будут обольщаться победой над канадцами на юношеских Играх

ТАСС, 18 января. Хоккеисты сборной России постараются сберечь эмоции после победы над командой Канады в стартовом матче группового этапа на юношеских Олимпийских играх. Об этом рассказал главный тренер российской команды Владимир Филатов, комментарий которого приводит служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

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Источник: РИА "Новости"

В субботу сборная России победила команду Канады со счетом 6:2, забросив четыре шайбы в первом периоде.

«Основная задача сборных России всех возрастов — играть с позиции силы, первым номером, — сказал Филатов. — Мы провели хорошие сборы, более десяти дней тренировались в Новогорске и настраивали ребят только на активную игру. Сегодня нам очень хотелось продемонстрировать ее именно канадцам. Это получилось, но мы не обольщаемся и хотим продолжать побеждать, поэтому постараемся сберечь эмоции».

«Настраивались на игру как на последний бой, и нам удалось задавить их в первом периоде. Сделали задел в четыре шайбы и довели дело до победы. Большинство мы долго наигрывали, многие тренировки были направлены именно на это. И сегодня удалось его реализовать», — добавил игрок сборной России Матвей Мичков.

Следующий матч сборная России проведет против датчан, встреча пройдет 20 января. На групповой стадии шесть команд разделены на две равные группы, первые две сборные из каждой группы выходят в полуфинальную стадию, которая пройдет 21 января.

На юношеских Играх 2016 года россияне стали бронзовыми призерами, в 2012 году — серебряными. Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.

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