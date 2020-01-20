Скабелка не спас фарм-клуб «Барыса» от поражения
Столичный «Номад» уступил российскому «Торосу» из Нефтекамска в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Столичный «Номад» уступил российскому «Торосу» из Нефтекамска в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 20 января, в
У «Номада» на 20-й минуте забил форвард сборной Казахстана Ярослав Евдокимов, а на 28-й — белорусский нападающий Алексей Скабелка, чей отец, Андрей, тренирует «Барыс». У «Тороса» большинство на десятой минуте реализовал Глеб Кузьмин, на 23-й отличился Данил Алалыкин, а на 24-й — Станислав Гареев.
С 38 очками «Номад» идет 14-м из 16 команд в конференции, а «Торос» с 60 баллами занимает четвертое место. Для
В следующем матче «Номад» 22 января в 19:00 по времени