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18:37 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка не спас фарм-клуб «Барыса» от поражения

Столичный «Номад» уступил российскому «Торосу» из Нефтекамска в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 20 января, в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:3.

У «Номада» на 20-й минуте забил форвард сборной Казахстана Ярослав Евдокимов, а на 28-й — белорусский нападающий Алексей Скабелка, чей отец, Андрей, тренирует «Барыс». У «Тороса» большинство на десятой минуте реализовал Глеб Кузьмин, на 23-й отличился Данил Алалыкин, а на 24-й — Станислав Гареев.

С 38 очками «Номад» идет 14-м из 16 команд в конференции, а «Торос» с 60 баллами занимает четвертое место. Для фарм-клуба «Барыса» текущий сезон стал дебютным в ВХЛ.

В следующем матче «Номад» 22 января в 19:00 по времени Нур-Султана дома примет «Нефтяник». Регулярный чемпионат ВХЛ завершится 18 февраля, а в плей-офф выйдут по восемь команд из двух конференций.

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