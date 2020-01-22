Россия без шансов вынесла США в финале юношеской Олимпиады. Это наше первое золото в истории!

Россия — США или Россия — Канада — оба варианта выглядят идеальными для финала любого хоккейного турнира. Финал юношеской Олимпиады, где соревнуются сборные до 16 лет — не исключение. Российская команда обеспечила повышенную принципиальность главному матчу турнира, разгромив в полуфинале финнов — 10:1, а вот борьба за второй билет в игру за золото получилась более упорной — американцы были сильнее канадцев со счетом 2:1.

Я не думаю, что нужно искать какие-то дополнительные стимулы к финалу против США. Понятно, что соперник серьезный, обыграть его хочется всем. Каждый из ребят прекрасно понимает, какой это принципиальный противник и насколько важен финальный матч. Владимир Филатов, главный тренер сборной России по хоккею U16

25−3 — с таким общим счетом российская молодежь выиграла 3 стартовых матча на Юношеских Олимпийских играх. Цифры эти с одной стороны добавляли уверенности перед финалом, с другой, внушали опасения: а не расслабит ли такой уверенный ход по турнирной сетке команду Филатова. Не расслабиться нашим помогли американцы. Уже на 2-й минуте их форвард Фрэнк Назар грязно атаковал локтем в голову одного из российских хоккеистов и отправился в штрафной бокс. С розыгрышем большинства у парней с двуглавым орлом на груди всю Олимпиаду был полный порядок, в дебюте финала они смогли еще улучшить эту статистику. Форвард системы ярославского «Локомотива» сместился из правого круга вбрасывания в направлении дальнего пятака и бросил низом — кипер Дилан Сильверстейн не выручил.

Американцы продолжили грубить и до конца первого из трех 15-минутных периодов удалились еще дважды, наши здорово созидали в численном преимуществе, но больше до перерыва его не реализовывали. Зато забили в равных составах. Форвард подольского «Витязя» Иван Мирошниченко выцарапал шайбу у защитника, бросил и победно вскинул вверх руки, не увидев, что хоккейный снаряд застыл на линии. Зато это увидел Мичков, который завершил начатое партнером дело. Со счетом 2:0 уходить в раздевалку было как-то спокойнее.

В периоде номер два Мичков просто обязан был оформлять хет-трик, но не реализовал пару выходов «1 в 0». Но даже человек, который в 15 матчах Открытого чемпионата Москвы этого года набрал невероятные 62 очка, забивает не в каждом голевом эпизоде.

Был у Матвея и еще один отличный шанс — в очередном большинстве он классно бросал с разворота, но попал во вратаря. А вот накативший из-за его спины нападающий омского «Авангарда» Руслан Газизов по пустому углу не промахнулся. При счете 0:3 «звездно-полосатые» выдали несколько опасных подходов, но волноваться за итоговый результат было уже как-то несерьезно.

Окончательный счет установил еще один омский «ястреб» Роман Малов, убежавший на свидание с Сильверстейном и показавший Мичкову, как надо разбираться с американским вратарем в таких ситуациях. 4:0!