Хоккеисты «Барыса» принесли «Номаду» победу в домашнем матче ВХЛ

Встреча в Нур-Султане против альметьевского «Нефтяника» завершилась со счетом 2:1. Все шайбы были заброшены в третьем периоде. В составе победителей отличились Андрей Яковлев и Саян Данияр. Голевые передачи на счету Ярослава Евдокимова и Антона Некряча — оба были в разное время командированы в «Номад» из «Барыса».

В другом матче в Караганде «Сарыарка» встречалась с нефтекамским «Торосом» и выиграла со счетом 3:2. Дважды по ходу встречи хозяева сравнивали счет. В итоге решающей стала шайба Константина Соколова.

А в Усть-Каменогорске «Торпедо» потерпело поражение от ижевской «Ижстали». Основное время завершилось вничью 1:1. В составе хозяев отличился Иван Исаев. А в овертайме гости были точнее — 1:2.