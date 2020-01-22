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20:20 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеисты «Барыса» принесли «Номаду» победу в домашнем матче ВХЛ

Фарм-клуб «Барыса» «Номад» одержал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Нур-Султане против альметьевского «Нефтяника» завершилась со счетом 2:1. Все шайбы были заброшены в третьем периоде. В составе победителей отличились Андрей Яковлев и Саян Данияр. Голевые передачи на счету Ярослава Евдокимова и Антона Некряча — оба были в разное время командированы в «Номад» из «Барыса».

В другом матче в Караганде «Сарыарка» встречалась с нефтекамским «Торосом» и выиграла со счетом 3:2. Дважды по ходу встречи хозяева сравнивали счет. В итоге решающей стала шайба Константина Соколова.

А в Усть-Каменогорске «Торпедо» потерпело поражение от ижевской «Ижстали». Основное время завершилось вничью 1:1. В составе хозяев отличился Иван Исаев. А в овертайме гости были точнее — 1:2.

Следующие матчи казахстанские клубы проведут 24 января на своих аренах: «Номад» примет «Ижсталь», «Сарыарка» сыграет с «Нефтяником», а «Торпедо» выйдет на лет против пермского «Молото-Прикамье».

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