Появились варианты эмблемы МЧМ-2023 в Новосибирске без медведя
Вчера, 23 января
Вчера, 23 января
Он понравился не всем подписчикам госпожи Терешковой: многие сочли его слишком шаблонным и недружелюбным.
Сегодня, 24 января
Теперь подписчикам не понравилось изображение российского герба на шайбе, а медведь на фоне альтернативных вариантов стал пользоваться большей популярностью. Нашлись комментаторы, которые отметили, что логотип должен быть узнаваем и однозначно ассоциироваться с местом проведения соревнования, а суровость косолапого с клюшкой вполне соответствует характеру спорта «для настоящих мужчин».