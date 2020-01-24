Появились варианты эмблемы МЧМ-2023 в Новосибирске без медведя

Он понравился не всем подписчикам госпожи Терешковой: многие сочли его слишком шаблонным и недружелюбным.

Сегодня, 24 января вице-мэр Анна Терешкова опубликовала еще четыре варианта логотипа МЧМ по хоккею 2023, подчеркнув, что окончательный еще не выбран. На них уже не было никакого медведя, а были шайбы, хоккеист и Бугринский мост.