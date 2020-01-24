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16:57 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Появились варианты эмблемы МЧМ-2023 в Новосибирске без медведя

Вчера, 23 января вице-мэр и глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова опубликовала на своей страничке в социальных сетях макет логотипа, предложенный Международной федерацией хоккея для Молодежного Чемпионата Мира 2023, который пройдёт в Новосибирске.

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Он понравился не всем подписчикам госпожи Терешковой: многие сочли его слишком шаблонным и недружелюбным.

Сегодня, 24 января вице-мэр Анна Терешкова опубликовала еще четыре варианта логотипа МЧМ по хоккею 2023, подчеркнув, что окончательный еще не выбран. На них уже не было никакого медведя, а были шайбы, хоккеист и Бугринский мост.

Теперь подписчикам не понравилось изображение российского герба на шайбе, а медведь на фоне альтернативных вариантов стал пользоваться большей популярностью. Нашлись комментаторы, которые отметили, что логотип должен быть узнаваем и однозначно ассоциироваться с местом проведения соревнования, а суровость косолапого с клюшкой вполне соответствует характеру спорта «для настоящих мужчин».

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