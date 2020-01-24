«Сарыарка» и «Торпедо» победили российские клубы и остались в гонке за плей-офф ВХЛ

В Усть-Каменогорске «Торпедо» со счетом 2:1 победило пермский «Молот-Прикамье». На 20-й минуте Денис Скатов вывел гостей вперед, но хозяева ответили шайбой Никиты Сироткина в большинстве на 21-й и голом Дмитрия Гренца на 55-й.

Карагандинская «Сарыарка» на своем льду разгромила «Нефтяник» из Альметьевска — 5:1. У «Сарыарки» на четвертой минуте забил Вадим Хлопотов, на седьмой в меньшинстве — Марк Лыпкань, на восьмой — Айрат Зиазов, 20-й большинство реализовал Станислав Тунхузин, а на 47-й отличился Андрей Бирюков. У гостей автором единственной шайбы на 29-й минуте стал Михаил Мокин.

С 57 очками «Сарыарка» идет шестой в конференции, а «Торпедо» с 55 баллами занимает девятое место, но от зоны плей-офф усть-каменогорцев отделяет всего одно очко. Регулярный чемпионат ВХЛ завершится 18 февраля.