«Сарыарка» и «Торпедо» победили российские клубы и остались в гонке за плей-офф ВХЛ
Два казахстанских клуба провели домашние матчи против российских соперников в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Два казахстанских клуба провели домашние матчи против российских соперников в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
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Карагандинская «Сарыарка» на своем льду разгромила «Нефтяник» из Альметьевска — 5:1. У «Сарыарки» на четвертой минуте забил Вадим Хлопотов, на седьмой в меньшинстве — Марк Лыпкань, на восьмой — Айрат Зиазов, 20-й большинство реализовал Станислав Тунхузин, а на 47-й отличился Андрей Бирюков. У гостей автором единственной шайбы на 29-й минуте стал Михаил Мокин.
С 57 очками «Сарыарка» идет шестой в конференции, а «Торпедо» с 55 баллами занимает девятое место, но от зоны
Отметим, что сегодня свой матч должен был провести и столичный «Номад», уже потерявший шансы на