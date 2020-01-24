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21:46 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруски уступили команде Нидерландов в матче ЧЕ по индор-хоккею в Минске

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси уступила команде Нидерландов в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по индор-хоккею, который проходит в Минске, со счетом 1:4 (1:1, 0:1, 0:1, 0:1).

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Одни из главных фаворитов турнира начали с активной осады ворот белорусок, которые были вынуждены капитулировать уже на 15-й секунде матча. Лиза Пост вывела сборную Нидерландов вперед.

Хозяйки континентального первенства смогли сравнять счет: со штрафного углового отличилась Светлана Богушевич.

Однако большего белорускам достичь не удалось: соперницы усилили прессинг, заставляя их ошибаться. Стоит отметить уверенную игру вратаря белорусок Марины Новицкой, которая несколько раз выручала команду. Однако она оказалась бессильна еще в трех эпизодах — Элин ван Эрк, Лейке ван Вийк и Мила Мюйселаар довели счет до крупного.

Завтра белорускам, играющим в группе В и имеющим в своем активе победу над австрийками, предстоит матч с командой Швейцарии, которая сегодня уступила спортсменкам из Нидерландов (0:5) и Австрии (2:6). Победа выведет подопечных Хермана Круиса в полуфинал.

Сегодня в вечерней части состязаний состоялись и другие встречи. В группе А Чехия обыграла Бельгию — 4:1, а Украина уступила Германии со счетом 3:4.

ХХ чемпионат Европы по индор-хоккею (хоккей на траве в закрытых помещениях) среди женских команд проходит во Дворце спорта с 24 по 26 января. Турнир является вторым по значимости после Кубка мира. В соревнованиях принимают участие восемь сильнейших команд Европы: сборные Австрии, Беларуси, Бельгии, Германии, Нидерландов, Украины, Чехии и Швейцарии. Чемпионат станет отборочным к мировому первенству 2021 года, куда отправится шесть лучших команд Старого Света. Женская национальная сборная Беларуси по индор-хоккею является двукратным призером чемпионатов Европы: в 2016 и 2018 годах наши девушки завоевали бронзовые награды. В 2018 году команда заняла третье место на Кубке мира.

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