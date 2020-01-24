Белоруски уступили команде Нидерландов в матче ЧЕ по индор-хоккею в Минске
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси уступила команде Нидерландов в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси уступила команде Нидерландов в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по
Одни из главных фаворитов турнира начали с активной осады ворот белорусок, которые были вынуждены капитулировать уже на 15-й секунде матча. Лиза Пост вывела сборную Нидерландов вперед.
Хозяйки континентального первенства смогли сравнять счет: со штрафного углового отличилась Светлана Богушевич.
Однако большего белорускам достичь не удалось: соперницы усилили прессинг, заставляя их ошибаться. Стоит отметить уверенную игру вратаря белорусок Марины Новицкой, которая несколько раз выручала команду. Однако она оказалась бессильна еще в трех эпизодах — Элин ван Эрк, Лейке ван Вийк и Мила Мюйселаар довели счет до крупного.
Завтра белорускам, играющим в группе В и имеющим в своем активе победу над австрийками, предстоит матч с командой Швейцарии, которая сегодня уступила спортсменкам из Нидерландов (0:5) и Австрии (2:6). Победа выведет подопечных Хермана Круиса в полуфинал.
Сегодня в вечерней части состязаний состоялись и другие встречи. В группе А Чехия обыграла Бельгию — 4:1, а Украина уступила Германии со счетом 3:4.
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