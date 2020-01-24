Белоруски уступили команде Нидерландов в матче ЧЕ по индор-хоккею в Минске

Одни из главных фаворитов турнира начали с активной осады ворот белорусок, которые были вынуждены капитулировать уже на 15-й секунде матча. Лиза Пост вывела сборную Нидерландов вперед.

Хозяйки континентального первенства смогли сравнять счет: со штрафного углового отличилась Светлана Богушевич.

Однако большего белорускам достичь не удалось: соперницы усилили прессинг, заставляя их ошибаться. Стоит отметить уверенную игру вратаря белорусок Марины Новицкой, которая несколько раз выручала команду. Однако она оказалась бессильна еще в трех эпизодах — Элин ван Эрк, Лейке ван Вийк и Мила Мюйселаар довели счет до крупного.

Завтра белорускам, играющим в группе В и имеющим в своем активе победу над австрийками, предстоит матч с командой Швейцарии, которая сегодня уступила спортсменкам из Нидерландов (0:5) и Австрии (2:6). Победа выведет подопечных Хермана Круиса в полуфинал.

Сегодня в вечерней части состязаний состоялись и другие встречи. В группе А Чехия обыграла Бельгию — 4:1, а Украина уступила Германии со счетом 3:4.