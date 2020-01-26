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18:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» победила всухую, а «Номад» уступил по буллитам

Казахстанские клубы провели домашние матчи регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В Караганде «Сарыарка» всухую обыграла ижевскую «Ижсталь» со счетом 2:0. Причем обе шайбы были заброшены за пять минут второго периода — отличились Эдуардс Янсонс и Матвей Тымченко.

А вот «Номад» в Нур-Султане потерпел поражение. Фарм-клуб «Барыса» по буллитам уступил пермскому «Молоту-Прикамье». Основное время завершилось ничьей 1:1. Хозяева забили первыми благодаря голу Батырлана Муратова в первом периоде. Гости сравняли в середине второго отрезка матча и были точнее в серии послематчевых бросков.

В следующем матче 28 января «Номад» примет «Ижсталь», а «Сарыарка» — «Молот-Прикамье».

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