«Сарыарка» победила всухую, а «Номад» уступил по буллитам
Казахстанские клубы провели домашние матчи регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские клубы провели домашние матчи регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В Караганде «Сарыарка» всухую обыграла ижевскую «Ижсталь» со счетом 2:0. Причем обе шайбы были заброшены за пять минут второго периода — отличились Эдуардс Янсонс и Матвей Тымченко.
А вот «Номад» в
В следующем матче 28 января «Номад» примет «Ижсталь», а «Сарыарка» — «Молот-Прикамье».