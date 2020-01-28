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20:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» после приглашения от экс-солистки «ВИА Гры» проиграла российскому клубу

Два казахстанских клуба провели очередные домашние матчи против российских соперников в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Карагандинская «Сарыарка» со счетом 0:2 дома уступила пермскому «Молоту-Прикамье», у которого на 17-й минуте большинство реализовал Владимир Ионин, а на 28-й забил Артем Марков.

Интересно, что на эту «Сарыарка» приглашала болельщиков с помощью экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой.

В Нур-Султане «Номад» вел 2:0, но проиграл в овертайме ижевской «Ижстали» — 3:4.

У казахстанского клуба на четвертой минуте забил Валентин Разумняк, на седьмой — Антон Некряч, а на 41-й — Мадияр Ибрайбеков. У российского клуба на 23-й минуте отличился Максим Мельников, на 24-й и 28-й большинство реализовал Антон Кочуров и Александр Яремчук, а автором шайбы в овертайме стал Константин Рыжов.

C 59 очками «Сарыарка» идет шестой в конференции, а «Номад» с 42 баллами занимает 13-е место из 16 клубов. В следующем матче казахстанские клубы встретятся между собой — игра в Караганде начнется в 19:00 по столичному времени.

Регулярный чемпионат ВХЛ завершится 18 февраля, а в плей-офф выйдут по восемь команд из двух конференций.

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