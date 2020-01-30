Еще один хет-трик? Экс-форвард «Барыса» идет на обновление снайперского рекорда в ВХЛ
Казахстанский форвард Евгений Рымарев может обновить снайперский рекорд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) — до конца регулярного чемпионата нападающему «Торпедо» из
Казахстанский форвард Евгений Рымарев может обновить снайперский рекорд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) — до конца регулярного чемпионата нападающему «Торпедо» из
31-летний Рымарев, в свое время выступавший за «Барыс», в текущей «регулярке» ВХЛ набрал 52 (28+24) очка и всего на четыре балла отстает от конкурента из новокузнецкого «Металлурга» Максима Кицына (30+26). В таком же порядке игроки расположились и списке снайперов: россиянин на две шайбы опережает казахстанца — 30 против 28. Оба исполнителя претендуют на снайперский рекорд в ВХЛ.
Лучшие результаты по голам
Сезон — 10/11 — 29 голов
Сезон — 11/12 — 30 голов
Сезон — 12/13 — 25 голов
Сезон — 13/14 — 22 гола
Сезон — 14/15 — 22 гола
Сезон — 15/16 — 25 голов
Сезон — 16/17 — 22 гола
Сезон — 17/18 — 25 голов
Сезон — 18/19 — 32 гола.
Для обновления лучшего результата соискателям осталось не так много —
Сегодня, 30 января, очная дуэль Рымарева с Кицыным продолжится в
Напомним, клубы Рымарева и Кицына являются прямыми конкурентами в борьбе за выход в