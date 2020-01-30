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14:31 (мск), источник: Vesti.kz

Еще один хет-трик? Экс-форвард «Барыса» идет на обновление снайперского рекорда в ВХЛ

Казахстанский форвард Евгений Рымарев может обновить снайперский рекорд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) — до конца регулярного чемпионата нападающему «Торпедо» из Усть-Каменогорска осталось забить пять голов для нового эталонного результата. Подробности — в материале корреспондента Vesti.kz.

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31-летний Рымарев, в свое время выступавший за «Барыс», в текущей «регулярке» ВХЛ набрал 52 (28+24) очка и всего на четыре балла отстает от конкурента из новокузнецкого «Металлурга» Максима Кицына (30+26). В таком же порядке игроки расположились и списке снайперов: россиянин на две шайбы опережает казахстанца — 30 против 28. Оба исполнителя претендуют на снайперский рекорд в ВХЛ.

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Лучшие результаты по голам

Сезон — 10/11 — 29 голов
Сезон — 11/12 — 30 голов
Сезон — 12/13 — 25 голов
Сезон — 13/14 — 22 гола
Сезон — 14/15 — 22 гола
Сезон — 15/16 — 25 голов
Сезон — 16/17 — 22 гола
Сезон — 17/18 — 25 голов
Сезон — 18/19 — 32 гола.

Для обновления лучшего результата соискателям осталось не так много — три-пять шайб. Евгений дважды отметился хет-триком и один раз забил четыре гола. До конца «регулярки» клубам, которые представляют хоккеисты, осталось провести по семь игр (встречи со столичным «Номадом» Рымарев пропустит из-за вызова в сборную Казахстана.

Сегодня, 30 января, очная дуэль Рымарева с Кицыным продолжится в Усть-Каменогорске. В третьем матче их сезонного противостояния, которое состоялось накануне, выиграл казахстанец, оформивший хет-трик, а «Торпедо» победило в матче и вышло в ТОП-8 клубов конференции.

Напомним, клубы Рымарева и Кицына являются прямыми конкурентами в борьбе за выход в плей-офф ВХЛ. «Торпедо» и «Металлург» набрали по 57 очков (занимают седьмое и восьмое места) и по дополнительным показателям обходят «Горняк», у которого столько же баллов (девятое место).

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